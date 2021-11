Tu sì que vales 2021, la finale/ Diretta, vincitore e classifica: scintille in studio

Tu sì que vales 2021: anticipazioni e diretta puntata finale 27 novembre

Sabato 27 novembre, in prima serata su canale 5, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, conducono la finalissima di Tu sì que vales 2021. Presente anche l’ultima vincitrice di Amici, Giulia Stabile, ospite fissa del talent show in tutte le puntate. Anche questa sera saranno naturalmente presenti i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi nonchè la rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli.

La giuria tecnica, tuttavia, questa sera, sarà semplice spettatrice delle esibizioni dei concorrenti finalisti che si alterneranno sul palco per tutta la serata provando a vincere il primo premio nonchè il montepremi da 100mila euro. Decisivo per l’elezione del vincitore sarà il pubblico che, dopo essere stato semplice spettatore, questa sera avrà la prossibilità di esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

I finalisti di Tu sì que vales 2021

Chi sono i finalisti di Tu sì que vales 2021? A contendersi la vittoria, nel corso della puntata finale del talent show di canale 5 saranno: l’illusionista Alessandro Paragiaghi, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali, gli acrobati Duo Noar, gli atleti Gaggi, Manuel e Francesco, gli acrobati ballerini Duo Rokashkovs e il corpo di ballo Sadeck.

A completare il quadro dei finalisti dell’ottava edizione di Tu sì que vales, inoltre, saranno Cristian Sabba, un atleta di soli 11 anni che ha emozionato pubblico e giuria, i Solasta, un cruppo di acrobati molto talentuosi, lo stuntman Jonathan Goodwin e, infine, la coppia di pattinaggio acrobatico formata dai canadesi Mat e Mym.

I finalisti della Scuderia Scotti

Come in ogni edizione di Tu sì que vales che si rispetti, anche nell’ottava edizione non è mancato il circuito alternativo dei talenti della Scuderia Scotti. Dopo aver scelto i finalisti, questa sera, sarà eletto il vincitore della Scuderia Scotti di Tu sì que vales 2021, ma ci sono i brillanti e divertenti talenti che hanno già conquistato il cuore di Gerry Scotti e del pubblico con la loro simpatia?

A contendersi la vittoria saranno: Antonio Avitto (il «cantorsionista»), Tommaso Marroccoli (ballerino) e Giampiero Landolfo (ballerino). Chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore della Scuderia Scotti di Tu sì que vales 2021? Lo scopriremo nel corso della finalissima di questa sera.

