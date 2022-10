Tu sì que vales 2022, 5a puntata/ Diretta e concorrenti: Belen Rodriguez show?

Tu sì que vales 2022, anticipazioni e diretta quinta puntata

Tu sì que vales 2022 torna in onda oggi, sabato 15 ottobre, in prima serata su canale 5, con la quinta puntata. Settimana dopo settimana, il talent show condotto da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni con la collaborazione di Giulia Stabile, continua a convincere il pubblico che, oltre ad emozionarsi con i vari talenti che salgono sul palco, si diverte anche con i vari schermi e momenti divertenti che regala la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Molto attesi sono anche gli scherzi di cui è spesso vittima Sabrina Ferilli, ma non solo.

Tra i momenti che piacciono di più ai telespettatori ci sono quelli di cui è protagonista Belen Rodriguez che, spesso, quando davanti alla giuria si presentano dei ballerini, si presta a ballare con loro. Accadrà anche questa sera nel corso della nuova puntata?

I concorrenti di Tu sì que vales 2022

Nel corso della quarta puntata di Tu sì que vales 2022 sono stati tanti i concorrenti che hanno convinto la giuria. Durante la serata, infatti, si sono qualificati: la ginnasta Erika Lemay, il mentalista James, il cantante Salvatore Cipriano, il pole dancer Antonio Vargas, o trampolinisti Aramelo, o gruppi musicali da balera F.A.D.E. e Sara & Sogno Mediterraneo, lo strongman Ryan Tremaine Klarenbach, il ballerino e cantante Valter La Mantia, il comico Fraser Hooper, il fachiro Testa, la band Max dei Miracoli, il verticalista Nirio Rodriguez, il mago Destino, la crew DDC, i burattinai Yllana, il ballerino di tango Mauro Caiazza e l’hair-stylist Ivan Fernandez.

Chi si qualificherà, invece, nel corso della quinta puntata? Come ogni settimana, sul palco saliranno cantanti, attori, ballerini, musicisti, poeti, artisti di varie discipline, sportivi, maghi, fachiri e tanti altri talenti per conquistare i consensi della giuria tecnica e popolare guidata da Sabrina Ferilli.

I talenti della Scuderia Scotti, Tu sì que vales 2022

La Scuderia Scotti diventa sempre più numerosa. Ogni settimana, di fronte a talenti rari e particolarmente simpatici, Gerry Scotti apre le porte della propria scuderia per accoglierli dando loro la possibilità di gareggiare in un circuito alternativo e arrivare comunque in fondo al talent.

Nella scorsa puntata, dopo aver superato la Super Prova di Gerry, sono stati arruolati nella scuderia il ballerino e cantante Valter La Mantia e lo scaldapubblico Paolo Calabrese. Nuovi concorrenti per la Scuderia Scotti arriveranno anche nel corso della quinta puntata di Tu sì que vales 2022?











