Tu sì que vales 2022, 7a puntata/ Diretta e concorrenti: ospiti i The Tenors

Tu sì que vales 2022, anticipazioni e diretta settimana puntata

Questa sera, sabato 29 ottobre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Tu sì sue vales. Settimana dopo settimana, il talent show condotto da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni con la collaborazione di Giulia Stabile, si avvicina alla finale che andrà in onda il 19 novembre. Anche questa sera i vari talenti che saliranno sul palco cercheranno, con le loro incredibili performance, di convincere la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Sono loro quattro a valutare chi merita di passare il turno insieme alla giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli, spesso vittima degli scherzi di Giovannino ( Giovanni Iovino, cabarettista napoletano di 26 anni) e non solo.

Ospiti della puntata saranno i The Tenors, che dopo essersi esibiti il 24 ottobre alla Royal Albert di Londra, presentano in Italia il brano “Miracle”.

I concorrenti di Tu sì que vales 2022

Nel corso della sesta puntata di Tu sì que vales 2022 sono stati tanti i concorrenti che hanno convinto la giuria. Durante la serata, infatti, si sono qualificati: i ballerini acrobatici Stefanny e Yeremy; la cantante Antonietta Messina (quarta finalista); il mago Daniel K; gli Head First Acrobats ; il pilota di monoruota Hunter Howell (quinto finalista); l’acrobata Simoneau Zibulon; Sam & Louis; i bambini pugili Marzio e Anthony El Moety; Roberto Botta, atleta di arti marziali; gli inventori Arianna e Marco; i burattinai Grand Smilers; gli acrobati Trio Legend; la cantante lirica Goar Faradzhian; il “respiriano” Nicolas Pilartz e il ballerino Cristian Chiavetta. Chi si qualificherà, invece, nel corso della settima puntata?

I talenti della Scuderia Scotti, Tu sì que vales 2022

La Scuderia Scotti diventa sempre più numerosa. Ogni settimana, Gerry Scotti apre le porte della propria scuderia per accogliere i talenti più simpatici e improbabili dando loro la possibilità di gareggiare in un circuito alternativo e arrivare comunque in fondo al talent. Nella scorsa puntata, dopo aver superato la Super Prova di Gerry, sono stati arruolati nella scuderia i cantanti Roberto Maurici e Fabio Benfatti. Nuovi concorrenti per la Scuderia Scotti arriveranno anche nel corso della settima puntata di Tu sì que vales 2022?

