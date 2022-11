Tu sì que vales 2022, 8a puntata/ Diretta e concorrenti: ospite Fred De Palma

Tu sì que vales 2022, anticipazioni e diretta ottava puntata

Questa sera, sabato 5 novembre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Tu sì que vales 2022. È iniziato i conto alla rovescia per il talent show condotto da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni con la collaborazione di Giulia Stabile: settimana prossima, sabato 12 novembre, andrà in onda la semifinale e sabato 19 novembre verrà eletto il vincitore della nona edizione di Tu sì que vales.

È l’ultima occasione per i vari talenti che saliranno sul palco per conquistare un posto in semifinale, convincendo la giuria composta da Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Immancabile Sabrina Ferilli, che guida la giura popolare. Ospite della puntata sarà il cantante Fred De Palma, al secolo Federico Palana, che presenterà il suo nuovo singolo “Exstasi”.

I concorrenti di Tu sì que vales 2022 e la Scuderia Scotti

Nel corso della settima puntata di Tu sì que vales 2022 sono stati tanti i concorrenti che hanno convinto la giuria. Durante la serata, infatti, si sono qualificati: gli acrobati Arte Algo (sesti finalisti); Roxy Colace; Mimmo Catricalà; l’imitatore Marco Mingardi; la maga Dania Díaz; le pole Lancers Fiammetta Orsini e Francesca Prini (settime finaliste); l’acrobata Oscar Kaufmann; i Duo Mico; i costruttori di veicoli Matteo, Rudi e Nicola; il contorsionista Muy Moi; il comico Michael Monkhouse; il flautista Gabor Vosteen; la Troupe Celis; il pattinatore Luca Lucaroni; il balestriere Ben Blaque; la crew Da Squad con un ragazzo non vedente; le acrobate Elena Brocade e Lexi Pearl; il verticalità Christopher Joyce; l’inventore Giuseppe Scionti. Per quanto riguarda la Scuderia Scotti nella settima puntata è entrato solo Antonio Tagliafierro, cantante, mimo e ballerino.

