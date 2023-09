Tu si que vales 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: al via la nuova edizione con Luciana Littizzetto

Tu si que vales 2023, diretta 1a puntata: tutte le novità della nuova edizione

Oggi, sabato 23 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, parte la decima edizione di Tu Si Que Vales. Il talent show del sabato sera torna con tante sorprese, a partire dall’assenza di Belen Rodriguez alla conduzione. Al suo posto il resto del confermatissimo cast composto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, che acquisisce dunque un ruolo di maggior spicco nella trasmissione.

Luciana Littizzetto/ "Tu si que vales? Non sapevo se sarei stata capace, poi Maria De Filippi..."

L’altra grande novità di questa edizione è l’assenza di Teo Mammucari dopo molti anni nel cast. La giuria quest’anno è così composta: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto. Salgono dunque le quote rosa della giuria che superano quelle maschili, visto che la portavoce della giuria popolare è ancora lei: Sabrina Ferilli.

Luciana Littizzetto: "Chiesi a Maria De Filippi di aiutarmi con l'affido"/ "Sabrina Ferilli? Romanità pura…"

Tu si que vales 2023, anticipazioni: i concorrenti e il ritorno di Giovannino

Anche Tu si que vales 2023 riporta sul palco l’amatissimo Giovannino. Il simpatico personaggio, ormai parte del cast da qualche anno, è pronto ad improvvisare nuove gag e, soprattutto, a prendere di mira Sabrina Ferilli. Sono in serbo per la giurata nuovi scherzi e anche qualche scontro.

Tra i vari momenti esilaranti che avranno protagonista la giuria, sul palco di Tu si que vales si esibiranno una lunga serie di concorrenti. Cantanti, funamboli, ballerini, equilibristi, maghi, illusionisti e molto altro si alterneranno sul palco per poi sottoporsi al voto di pubblico e giuria. Solo chi otterrà almeno 3 sì potrà sperare di aggiudicarsi un posto in semifinale. Non dimentichiamo che anche quest’anno torna la divertentissima Scuderia di Gerry Scotti, pronta a regalare al pubblico grosse risate. Ricordiamo infine che Tu si que vales va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.30 ma è possibile seguirlo in diretta streaming anche su Mediaset Infinity (Clicca qui)

Maria De Filippi, tensioni a Tu sì que vales/ Il no di Giulia Stabile, lite con un concorrente e uno scherzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA