Tu sì que vales 2023, chi sostituirà Belen Rodriguez?/ Le anticipazioni su conduttori e giuria

Tu sì que vales 2023, rivoluzione nel cast: chi prenderà il posto di Belen Rodriguez?

Anche Tu sì que vales 2023 subirà una significativa rivoluzione interna, così come numerosi programmi del piccolo schermo, sia Mediaset sia Rai, che in questi mesi stanno dicendo addio o riaccogliendo conduttori e conduttrici in tv. Il talent show di Canale5 vedrà nella prossima stagione l’addio di due volti di spicco. Alla conduzione non ci sarà più Belen Rodriguez, che ha confermato il suo arrivederci (non un addio) a Mediaset salutando anche la conduzione de Le Iene su Italia. C’è poi da registrare l’addio di Teo Mammucari, volto di spicco della giuria degli ultimi anni: al suo posto l’irriverente Luciana Littizzetto.

Sangiovanni nuova ragazza dopo Giulia Stabile?/ Ecco con chi avrebbe voltato pagina

Ma se la giuria è di fatto confermata (oltre alla Littizzetto, spazio ancora a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, oltre a Sabrina Ferilli al timone della giuria popolare) chi sostituirà Belen alla conduzione? Qualche anticipazione in più arriva da SuperGuidaTv e Amici News e provengono dalle registrazioni della nuova edizione, iniziate ieri. Ecco come si strutturerà il parco conduttori.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi?/ I rumor dopo la foto rimossa dai social

Belen Rodriguez, nessun sostituto: la precisazione di Giulia Stabile su Twitter

Come confermato dalle anticipazioni, non ci saranno grossi cambiamenti alla conduzione di Tu sì que vales 2023. Belen Rodriguez non verrà sostituita da nessuno, ma al timone dello show rimarranno Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, che hanno affiancato la showgirl argentina nelle precedenti edizioni. La Stabile, in particolare, otterrà sicuramente maggiori incarichi e visibilità nel parco conduttori del programma, dopo essere entrata nel cast due anni fa.

E proprio la ballerina ed ex vincitrice di Amici ha anche voluto precisare su Twitter, in riferimento alla notizia dell’addio di Belen, che non la sostituirà affatto: “Scusatemi ma non sono al posto di nessuno… È il terzo anno che sono lì dentro ahaha“. Dunque, anche da Tu sì que vales possiamo aspettarci grandissime sorprese: la nuova edizione prenderà il via dopo l’estate e terrà compagnia ai telespettatori nel corso del prossimo autunno, a suon di talenti ed intrattenimento puro.

Simone Coccia, pesante stoccata per Belen Rodriguez/ "In tv non aveva né arte né parte!"

scusatemi ma non sono al posto di nessuno…

È il terzo anno che sono lì dentro ahaha — Giulia Stabile (@giuliast4bile) July 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA