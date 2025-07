Proseguono le registrazioni di Tu si qui vales 2025 negli studi Elios di Roma. E scopriamo cosa è accaduto negli ultimi giorni di riprese, con i soliti protagonisti Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi accompagnati da diversi artisti provenienti dal mondo dello spettacolo. In una delle puntate registrate in queste ore troveremo anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, che sembrerebbe aver regalato una curiosa gag con Maria De Filippi, così come la iena Nicolò De Devitiis avrebbe duettato con Luciana Littizzetto. Emozionante performance della cantante romana Noemi, che invece si è esibita al fianco della conterranea Sabrina Ferilli. Spazio anche per l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, altra presenza della nuova puntata del programma che rivedremo su Canale Cinque molto presto.

Sabrina Ferilli ha duettato con Noemi

Maria De Filippi si è esibita con Alessia Marcuzzi

Luciana Littizzetto con Nicolò De Devitiis

Paolo Bonolis ha duettato con Cesara Buonamici

Rudy Zerbi è sceso sul palco con Romina Power

Tu si que vales 2025 anticipazioni, svolta nella nuova edizione

Non solo ospiti e tanti talenti, dalle parti di Cologno Monzese avrebbero deciso di dare una nuova sterzata a Tu si que vales 2025. Secondo le anticipazioni, infatti, il programma con protagonista Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che sarà privo di Gerry Scotti, andrà in onda con una diretta massimo fino a mezzanotte.

Insomma, tradotto, non si faranno più le ore piccole ma probabilmente il pubblico potrà gustarsi qualche puntata in più del format tra i più amati degli ultimi anni e capace di superare sempre i tre milioni di telespettatori. Intanto le registrazioni proseguono, così come le indiscrezioni riguardo alle puntate che ritroveremo in tv tra qualche mese.