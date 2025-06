Tu sì que vales 2025: chi sono i conduttori

Squadra che vince non si cambia. almeno in parte perché la prossima edizione di Tu Sì que vales farà registrare qualche novità. Come accade ogni anno, a dare il via alla nuova stagione televisiva e ai tanti impegni di Maria De Filippi sarà Tu sì Que vales 2025 che andrà in onda a partire da settembre, sempre nella prima serata del sabato. Le registrazione, come di consueto, avverranno durante l’estate e le prime indiscrezioni su quella che sarà la nuova edizione del talent show sta già ciroclando.

Dopo la presenza fissa di Belen Rodriguez e la scelta di quest’ultima di allontanarsi, per un po’, dalla tv, nessuno ha preso di fatto il suo posto. Maria De Filippi e gli autori di Tu sì que vales, infatti, hanno deciso di promuovere al ruolo di conduttrice Giulia Stabile, già presenza del programma ai tempi di Belen. Anche quest’anno, dunque, come fa sapere il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 4 giugno 2025, il trio dei conduttori sarà formato da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tu sì que vales 2025: svelati i nomi dei giudici

Se i conduttori restano i confermatissimi Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara., in giuria qualcosa cambia. Dopo l’arrivo di Luciana Littizzetto che ha sostituito Teo Mammucari, la giuria di Tu sì que vales 2025 saluta uno dei giudici più amati dal pubblico. Con la sua Scuderia, in ogni edizione del talent show, ha regalato momenti memorabili ai telespettatori che, a settembre, dovranno abituarsi ad un altro giudice.

Come fa sapere la rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 4 giugno 2025 del settimanale Chi, Gerry Scotti, a causa dei vari impegni, saluta il programma lasciando il suo posto a Paolo Bonolis che, così, affiancherà Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

