Torna Tu si Que Vales 2025 su Canale 5: info diretta e streaming, anticipazioni e concorrenti: tra i super ospiti ci sono Alessia Marcuzzi e...

Tu si Que Vales 2025, nuovi talenti ci aspettano nella puntata dell’11 ottobre: anticipazioni e info streaming

Tutto pronto per una nuova puntata di Tu si que vales 2025, come sempre in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity (clicca qui per vedere la puntata dal sito ufficiale). Le anticipazioni di questa sera, sabato 11 ottobre, promettono grandi emozioni grazie ai talenti provenienti da ogni parte del mondo. Chi conquisterà la giuria e che riuscirà a stregare il pubblico? Come sempre vedremo all’opera artisti dalle capacità più disparate: maghi, illusionisti, ballerini e acrobati, giocolieri, atleti, attori di ogni età.

Ascolti tv Tu sì que vales, vittoria schiacciante contro Rai1/ Ballando con le stelle non regge la sfida

La giuria, come di consueto, non sarà troppo tenera nei confronti dei concorrenti e c’è grande curiosità di assistere alle valutazioni sempre schiette e irriverenti di Paolo Bonolis, compagno di cattedra con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Appuntamento fissato su Canale 5 in prima serata a partire dalle ore 21.25.

Gerry Scotti torna a Tu si que vales?/ Indizio e appello dopo la prima puntata: "In una nuova veste…"

Tu si Que Vales 2025, tra i super ospiti Alessia Marcuzzi e la iena Niccolò de De Devitiis

Grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale, del mondo dello spettacolo e dello sport, sono pronti a mettersi alla prova nella puntata di stasera, sabato 11 ottobre, di Tu si Que Vales 2025. Oltre ai concorrenti e la mitica giuria, sono attesi diversi super ospiti, a partire dalla conduttrice Alessia Marcuzzi fino alla giornalista Cesara Buonamici, passando per la cantante Noemi, l’attrice e cantante Romina Power e la Iena e conduttore tv Nicolò De Devitiis.

Perché non c'è Gerry Scotti a Tu si qui vales?/ "Devo fare tante altre cose"

A guidare il talent, il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dunque, l’attesa sta per finire. I riflettori di Tu si Que Vales 2025 si stanno per accendere: nuovi concorrenti sono attesi sul palco. Chi conquisterà l’ambito pass per le fasi successive dello show? Come sempre ci aspettiamo grande divertimento, leggerezza e tantissime emozioni, tra talenti da applausi, storie strappalacrime e perché no, anche tanta ironia.