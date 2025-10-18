Le anticipazioni della nuova puntata di Tu sì que vales 2025 che torna in onda oggi 18 ottobre: ecco cosa accadrà.

Sabato sera all’insegna del divertimento, delle emozioni ma anche di esibizioni surreali quello che propone canale 5 oggi 18 ottobre con la nuova puntata di Tu sì que vales 2025. Lo show, vincitore indiscusso della sfida degli ascolti con Ballando con le stelle, anche questa sera, regalerà momenti epici in cui saranno coinvolti sempre di più i giudici. A giudicare tutte le esibizioni ci sarà, come sempre, la temutissima giuria composta dai veterani Rudy Zerbi e Maria De Filippi, dall’ironica Luciana Littizzetto arrivata in giuria dopo l’addio di Teo Mammuccari e l’istrionico Paolo Bonolis che ha sostituito Gerry Scotti e a cui sono bastate pochissime puntate per conquistare l’affetto del pubblico.

Tutti i concorrenti che saranno presentati dal sempre più confermato trio di conduttori formato da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, poi, dovranno superare anche lo scoglio della giuria popolare guidata dalla super simpatica Sabrina Ferilli.

Tu sì que vales 2025: i talenti del 18 ottobre

Tanti talenti saliranno sul palco di Tu sì que vales 2025 nel corso della puntata in onda questa sera e, tra i tanti protagonisti, alcuni faranno breccia nel cuore dei giudici, in particolare, di Sabrina Ferilli che, al termine di un’esibizione danzante, non riuscirà a trattenere il proprio entusiasmo al punto da dichiarare di essersi innamorata della bachata. Ma non sarà l’unico momento emozionante della serata perché anche Rudy Zerbi resterà senza parole di fronte alla performance di un concorrente al punto da definire l’esibizione top.

Anche Maria De Filippi e Paolo Bonolis, inoltre, si lasceranno trascinare dal ritmo delle varie esibizioni dichiarando senza mezzi termini le proprie opinioni. Tra i vari concorrenti, inoltre, ci sarà chi proverà a conquistare non solo i quattro sì dei giudici, ma anche il 100% dei voti della giuria per strappare il biglietto diretto per la finale.

Come seguire in diretta streaming Tu sì que vales 2025

Come accade in ogni puntata di Tu sì que vales2025, dunque, le emozioni saranno tante ma anche i momenti divertenti grazie anche alle incursioni di Giovannino. Ci saranno, poi, anche gli ospiti che regaleranno momenti esilaranti con la complicità dei giudici. Per seguire la puntata in diretta televisiva, l’appuntamento è su canale 5 alle 21.25 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.

