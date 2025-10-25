Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata.

Non c’è sabato sera senza Tu sì que vales 2025 che, anche con la puntata in onda oggi, sabato 25 ottobre, regalerà una serata spensierata, allegra e super divertente ai telespettatori. Come sempre, seduti alla cattedra adiacente al palco, ci saranno i tre conduttori ovvero la ballerina Giulia Stabile e i due sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, sempre più a loro agio nel ruolo di conduttori.

Come sempre, poi, al termine dell’esibizione, ogni concorrente arriverà davanti alla giuria per scoprire il giudizio. Il destino di tutti i concorrenti, poi, sarà nelle mani di Maria De Filippi che, nello show, tira fuori la parte più leggera del proprio carattere, di Rudy Zerbi che non smette mai di essere pungente e di Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, pronti a stupire anche con le loro battute. Non mancherà, poi, il giudizio della giuria popolare, capitanata da Sabrina Ferilli, sempre senza filtri nei suoi giudizi.

Tu sì que vales 2025: le esibizioni del 25 ottobre

Tanti i talenti che, anche oggi, arriveranno sul palco di Tu sì que vales 2025 per lasciare senza fiato pubblico e giuria. A far cantare tutti sulle note di We are the world che, con una schiera di pupazzi alle spalle, scatenerà l’entusiasmo del pubblico. “Sei eccezionale”, è il commento a cui si lascerà andare Rudy Zerbi mentre Paolo Bonolis non potrà fare a meno di abbracciarlo.

Proprio Bonolis, poi, punterà il dito contro il pubblico, in particolare contro coloro che, probabilmente, a causa del no, impediranno ad un concorrente di strappare il biglietto diretto per la finale. Ci sarà, poi, un’esibizione che farà scatenare Sabrina Ferilli che farà fatica anche a restare sulla sedia.

Come seguire in diretta streaming Tu sì que vales 2025

Come si può seguire, dunque, Tu sì que vales? In televisione, basta sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 21.25 e, alla medesima ora, si può seguire la diretta streaming su Mediaset Infinity in diretta streaming. Tutte le puntate così come le varie esibizioni, poi, possono essere viste in qualsiasi momento su WittyTv.