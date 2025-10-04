Tu sì que vales 2025 torna in onda questa sera con la seconda puntata: dalle emozioni di Maria De Filippi allo stupore di Rudy Zerbi, ecco cosa accadrà.

Tutto pronto per un sabato sera all’insegna delle emozioni e del divertimento grazie alla seconda puntata di Tu sì que vales 2025, in onda oggi 4 ottobre, in prima serata su canale 5. Ad aprire il nuovo appuntamento con il talent show che, con la prima puntata ha già incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori sarà il trio di conduttori più amato del momento e formato da tre personalità diversissime che, insieme, formano una squadra perfetta. A dare il via alla serata, così, saranno Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

Ad animare la puntata non saranno solo i concorrenti ma anche i giudici che si emozioneranno, si divertiranno e si lasceranno andare anche a commenti ironici. Al termine di ogni esibizione, così, la parola passerà a Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto mentre a rappresentare il pubblico sarà, come sempre, Sabrina Ferilli che non perderà occasione anche per punzecchiare l’amica Maria.

Tu sì que vales 2025: cosa vedremo nella seconda puntata

Grandi talenti e grandi artisti saliranno sul palco della seconda puntata di Tu sì que vales 2025 che offrirà uno spettacolo davvero unico come quando si esibirà una bambima, probabilmente insieme al padre. La sua esibizione colpirà tutta la giuria come anticipa una clip in cui si vede Maria De Filippi abbracciare la piccola artista mentre gli altri giudici si complimentano con l’uomo che la accompagna. Non è da escludere che, questa sera, sia eletta la prima finalista di Tu sì que vales.

Anche Rudy Zerbi, di fronte a determinate esibizioni, non resterà indifferente così come Paolo Bonolis che, nella sua prima edizione di giudice, sta già conquistando tutti per la capacità di essere ironico ed empatico al tempo stesso.

Come vedere in diretta streaming Tu sì que vales 2025

Per trascorrere un sabato sera allegro, leggero, divertente ma anche ricco di emozioni che tutti i concorrenti di Tu sì que vales 2025 riescono a trasmettere con il loro talento basterà sintonizzare il televisore su canale 5, al termine de La ruota della fortuna quando Gerry Scotti lascerà la linea ai suoi colleghi. Su Mediaset Infinity, disponibile come sito e applicazione, invece, è possibile seguire il talent show in diretta streaming rivedendo anche le clip delle singole performance.