Ci saranno ancora le sfide dei giudici a Tu Si Que Vales, ma saranno affiancati da alcuni vip, svelati i primi 11 ospiti della nuova edizione.

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales e per la gioia di moltissimi fan il noto game show tornerà in onda su Canale 5 a fine settembre, la data esatta però non è stata ancora svelata. Come era stato già annunciato nei mesi scorsi Gerry Scotti non farà più parte della giuria, al suo posto infatti vedremo Paolo Bonolis ma questa non sarà l’unica novità.

Diletta Leotta "snobba" Ballando con le stelle 2025?/ No a Milly Carlucci, sì a "Tu sì que vales": il rumor

Anche quest’anno i telespettatori assisteranno alle sfide tra i giudici, ma questa volta non saranno da soli. Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Luciana Litizzetto verranno infatti affiancati da noti personaggi del mondo dello spettacolo. SuperGuidaTv si è lasciato sfuggire alcune anticipazioni sulla nuova edizione di Tu Si Que Vales, ha anche rivelato chi saranno i primi undici ospiti che approderanno nel programma condotto su Canale 5 da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Maria De Filippi sfida Milly Carlucci, anticipato Tu si qui vales/ Scontro con Ballando con le stelle

Tu Si Que Vales, svelati gli ospiti che si sfideranno insieme ai giudici

Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv nella prima puntata dell’amatissimo game show nei panni di ospiti vedremo: Gigi Marzullo, Marco Bocci, Massimo Ghini, Silvia Toffanin e Diana Del Bufalo. Gli ospiti della seconda puntata invece saranno: Laura Chiatti, Federica Pellegrini, Pio & Amedeo, Costanza Calabrese e Lillo di Lillo & Greg. Approderà nel programma anche Diletta Leotta, a quanto pare durante la terza puntata.

In merito all’ospitata di Diletta Leotta di recente Giuseppe Candela ha fatto sapere che anche Milly Carlucci la voleva a Ballando con le stelle nei panni di ballerina per una notte, la conduttrice però avrebbe rifiutato la sua proposta perché ha preferito accettare l’invito a Tu Si Que Vales dove a quanto pare si esibirà con Rudy Zerby.

Tu si que vales, maretta tra Bonolis e Littizzetto: botta e risposta in diretta/ A chi dà ragione il pubblico

Le anticipazioni rivelano che Sabrina Ferilli ha cantato con Massimo Ghini aggiudicandosi il terzo posto, al primo posto sono arrivati Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo con il brano ‘Vattene amore’. Al secondo posto Luciana Litizzetto con Marco Bocci, i due hanno cantato ‘Dove si balla’, anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono arrivate seconde con il brano ‘Anima mia’. Al quarto posto, invece, Paolo Bonolis che ha cantato ‘Ma la notte no’ con Gigi Marzullo. Nella seconda puntata Sabrina Ferilli ha cantato ‘Brividi’ con Costanza Calabrese, Rudy Zerbi ha cantato ‘Sinceramente’ con Laura Chiatti e Paolo Bonolis ha cantato alcune canzoni di Elvis Presley con Lillo. Luciana Litizzetto invece ha optato per un’esibizione sul Moulin Rouge insieme a Federica Pellegrini.