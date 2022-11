Tu si que vales, battute su concorrente “dotato”/ Maria sbotta “Mi vergogno per loro”

Arrivato dall’Australia a Tu si que vales per un esercizio fisico molto particolare, Neil Whyte ha subito colpito per una sua caratteristica fisica che alcuni giurati hanno subito messo in luce, seppur velatamente. In particolare, Gerry Scotti, che ha dato il via ad una serie di battutine sul concorrente arrivato dall’Australia. “Traduttore non tradurre. Zerbi hai visto che completino? Te lo regalo a Natale. Con tutto il pacco dono lì”.

Nel frattempo, Maria De Filippi provava a conversare a Tu si que vales con il 54enne, invece Teo Mammuccari se la rideva. “Lui lo chiamano per un altro motivo Maria, non so se lo hai capito”. L’unico che provava a restar serio Rudy Zerbi, con cui però Maria De Filippi se l’è presa.

Maria De Filippi si dissocia: “Mi vergogno per loro…”

“Ma ti presenti con una tuta così?”, il commento di Rudy Zerbi a Tu si que vales. “Non lo so, poteva mettersi anche una pannocchia, che s’è messo una lattina?”, ha chiesto Gerry Scotti. Invece Teo Mammuccari: “Come si chiama quello, il marsupio?”. Allora Maria De Filippi si è allontanata dai giudici di Tu si que vales: “Io mi dissocio, mi vergogno per loro”. E non è mancata una battuta su Rudy Zerbi, tirato in mezzo anche se non c’entrava nulla: “Tu sei come un ragazzino di 12 anni che andava in bagno a far la gara col suo amichetto a vedere…”. Lui ha replicato: “E ho sempre perso!”.

