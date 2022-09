Tu sì que vales choc: concorrente si butta tra le spine e si ferisce/ De Filippi spaventata “Basta, sanguini”

Choc a Tu sì que Vales: concorrente si tuffa tra le spine e si fa male

Esibizione choc nel corso della prima puntata di Tu sì que vales 2022. La nuova edizione si apre tra grandi talenti ma anche con la particolare prova portata in scena dal 48enne Giuseppe Ventimiglia. L’uomo viene dalla provincia di Palermo, spiega di essere cresciuto in campagna e di amare le piante, preambolo che serve ad introdurre la sua esibizione. “È una prova molto molto pericolosa, quindi invito a casa a non farla”, esordisce l’uomo di fronte ai quattro giudici ancora ignari di ciò che stanno per vedere.

Ecco allora che fa il suo ingresso una enorme pianta di fichi d’India, una pianta grassa ricoperta di spine. Con la pianta entra poi una scala sulla quale il concorrente sale, preparandosi così al suo numero: tuffarsi senza alcun tipo di protezione sulla pianta in questione.

Maria De Filippi spaventata a Tu sì que vales: il concorrente inizia a sanguinare dopo l’esibizione

I giudizi sono al contempo spiazzati e preoccupati. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli quasi non riescono ad assistere al tuffo dell’uomo sulle spine e soprattutto manifestano allarme quando si iniziano a notare le ferite dell’uomo causate dalle spine. L’uomo sanguina su entrambe le gambe ma spiazza di nuovo tutti quando, a sorpresa, si rituffa tra le spine. “Basta!” urlano allora Maria e Sabrina preoccupate, “Sei ferito, sanguini!” viene fatto notare all’uomo. Lui, incurante, prende un rasoio ed elimina le spine sotto gli occhi esterrefatti di tutti.

