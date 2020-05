Tu sì que vales/ Diretta 13 maggio: il Cinquetto conquista tutti (Replica)

Pubblicità

Tu sì que vales torna in onda mercoledì 13 maggio, in prima serata su canale 5, con la replica della quinta puntata della sesta edizione. Al timone del talent show che, anche in replica, continua a divertire e ad appassionare il pubblico, c’è il trio collaudato formato da Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Nella replica della puntata in onda questa sera, la showgirl argentina, vestita con un pantalone e un top, si lascia andare regalando anche un momento ballerino. Non mancano, come sempre, le esibizioni emozionanti e divertenti che conquisteranno sia i telespettatori che avranno così modo di rivedere una delle puntate più divertenti, ma anche la giuria. A giudicare le varie esibizioni, infatti, ci sono, come sempre, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. A guidare, invece, la giuria popolare c’è una sempre più ironica Sabrina Ferilli.

Le esibizioni di Tu sì que vales del 13 maggio

Sono tantissime le esibizioni della replica della quinta puntata della sesta edizione di Tu sì que vales. Nel corso della serata, sul palco, si alternano: il creatore di effetti visivi Andrea Prince, gli anziani atleti Edson e Leon, Horror House, gli acrobati Maude e Raphaël, il mago comico Jimmy Delp, i cantanti Esteriore Brothers, l’equilibrista Maurizio Zavatta, gli atleti Messoudi Brothers, Il Coro che non c’è, l’abbracciatore Aldo Muci, il giocoliere Danny Luftman, il musicista comico Guy First, il ballerino Angelo Rito, Mago Martin, Freedom Jazz, l’ipnotista Raimondo Laino, Blue Tokio e il cinquetto. Per la scuderia Gerry Scotti, invece, arrivano sul palco: il ballerino comico Domenico Mastronardi, il cantante Enrico Amodeo e il comico Pierino Biancospino.

Come vedere in streaming Tu sì que vales

Grande divertimento per il pubblico di canale 5 con Tu sì que vales che continua a confermarsi uno dei programmi più amati dagli italiani. La replica della puntata in onda questa sera, oltre che su canale 5, può essere seguita anche in diretta streaming. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi. Basta davvero poco, dunque, per trascorrere una serata spensierata e di assoluto divertimento in compagnia dei talenti di Tu sì que vales.



