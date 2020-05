Tu sì que vales/ Diretta 6 maggio: i Deadly Games conquistano tutti (Replica)

Pubblicità

REPLICA SESTA PUNTATA DI TU SI QUE VALES 2019

Tu sì que vales torna in onda oggi, mercoledì 6 maggio, in prima serata su canale 5, con la replica della quarta puntata della sesta edizione. Il mercoledì sera della rete ammiraglia della Rai continua ad essere dedicato al talento di Tu sì que vales che, nel corso della sesta edizione, hanno regalato emozioni, ma anche tantissime risate. Nella replica in onda questa sera, esattamente com’è accaduto nei precedenti appuntamenti, non mancheranno le esibizioni divertenti, quelle che lasceranno senza fiato sia i telespettatori che i giudici, ma anche per performance emozionanti ed in grado di far riflettere. Nonostante si tratti di repliche, il talent show di canale 5 continua a convincere il pubblico. La settimana scorsa, infatti, sono stati 3.838.000 spettatori pari al 18.5% di share vincendo la sfida contro le Meraviglie di Piero Angelo. Quali esibizioni, dunque, saranno trasmesse nel corso della replica della quarta puntata di Tu sì que vales?

LE ESIBIZIONI

Grandi performance nella replica del quarto appuntamento della sesta edizione di Tu sì que vales. A salire sul palco conquistando i consensi di pubblico e giuria saranno il rapper Manolo Paoletti, il mago Richard Jones, i ballerini e acrobati, i giocolieri Duo Alexey e Pavel, il comico Glauco Franca, l’atleta Gaggi Yatarov, il pittore al buio Alex Dowis, la pattinatrice Chiara Censori, gli spogliarellisti Candymen, l’imitatore di Adriano Celentano, gli acrobati Jose e Dani, il comico Sethward Allison, Vako in grado di risolvere il cubo di Rubik in apnea, il rumorista Lory ASMR, gli acrobati Rockets Stars e i giocolieri Dodgeball Average Perugia. Spazio, inoltre, ai fachiri Deadly Games che conquisteranno direttamente la finale. Entrerà, inoltre, a far parte della scuderia di Gerry Scotti sarà l’anziano ballerino Egisto Castagnoli.

LA GIURIA DI TU SI QUE VALES

Come sempre, a presentare i vari concorrenti di Tu sì que vales saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. I giudici, invece, saranno come sempre Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Tutti e quattro saranno coinvolti in un numero che li metterà a dura prova. Ancora una volta, tuttavia, a scatenare le risate del pubblico sarà Sabrina Ferilli che, come rappresentate della giuria popolare, ogni settimana, dà vita a divertenti siparietti con l’amica Maria De Filippi e con gli altri giudici. La replica della quarta puntata di Tu sì que vales potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset Play.



