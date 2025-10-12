Laura Marchetti protagonista a Tu si que vales: un momento surreale, con una performance che ha scaturito una reazione inaspettata

Un sabato sera acceso su Canale 5, dove è andata in onda la terza puntata di Tu si que vales. Il pubblico del programma di Maria De Filippi, collegato come sempre per vedere le esibizioni di talenti fuori dal comune, ha assistito ad una esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Laura Marchetti, performer, è infatti salita sul palco per portare qualcosa fuori dal comune, che aveva già annunciato che sarebbe stato in grado di stupire tutti. “Farò un’improvvisazione atonale, dodecafonica, secondo il maestro Schönberg” ha spiegato la Marchetti.

È così cominciata un’esibizione che, in effetti, ha stupito. La performance di Laura Marchetti ha infatti provocato ilarità nei giudici, che sono scoppiati a ridere, così come gran parte del pubblico. Non sono mancate neppure le battutine che Laura non ha apprezzato affatto. La concorrente, infatti, è esplosa: “Ma che ca**o vi ridete, ma andate a fare in cu*o” ha affermato dopo aver visto la reazione delle persone davanti a lei. Laura Marchetti, dunque, non ha apprezzato affatto la mancanza di tatto e ha deciso di lasciare il palco.

Laura Marchetti a Tu si que vales esplode contro Sabrina Ferilli: il finale inaspettato

Dopo aver abbandonato il palco, Laura Marchetti è tornata davanti ai giudici di Tu si que vales ed è esplosa verso Sabrina Ferilli, affermando di aver ricevuto commenti poco carini da lei anche cinque anni fa. L’attrice ha replicato spiegando di non ricordare quel momento, tanto che anche Paolo Bonolis è intervenuto. Ma come si è concluso il siparietto? In una maniera inaspettata. Laura Marchetti ha infatti spiegato di essere Laura De Marchi, un’attrice e stand-up comedian: la sua era una performance, uno scherzo, perfettamente riuscito. Un momento surreale, persino un po’ teso, che ha fatto poi esplodere tutti in una serata.