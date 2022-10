Tu si que vales, lite per istruttore seduzione/ Rudy “Cialtrone!”, Sabrina Ferilli…

Di solito tante risate, ma anche un po’ di tensione durante l’ultima puntata di Tu si que vales quando è arrivato sul palco Enrico Mele, in arte Henry Mele, 34enne che fa l’istruttore di seduzione. “Ho seguito più di 2.500 persone”, ha annunciato. A stupire il suo tariffario: i corsi individuali vanno dai 500 euro in su. “Ma se uno li ha 500 euro rimorchia”, la battuta di Teo Mammuccari, che si è subito mostrato scettico. “Vengo da lei e le do 500 euro per capire che devo mettermi di lato”, ha poi contestato Rudy Zerbi.

“Perché per rimorchiare devo usare una tattica e presentarmi per quello che non sono? Io odio questa roba, mi dà fastidio. Devo usare una tattica, poi scopre che sono un co*lione… Non è meglio che lo sappia subito?”, ha incalzato Teo Mammuccari. Invece Sabrina Ferilli ha preso le difese di Enrico “Henry” Mele. “Quello che dice ha una logica. Lui suggerisce alcune cose, che non sono così inventate. Lui sottolinea alcune cose”. “Sta iniziando a suonare la sirena d’emergenza cialtrone, ciarlatano. Mi chiedo perché debba andare a pagare”, ha sbottato Rudy Zerbi a Tu si que vales.

Sabrina Ferilli difende l’istruttore di seduzione, gli altri giudici…

“Non devi entrare nelle scelte delle persone, hanno perplessità, sono sicure e c’è chi le aiuta”, ha aggiunto Sabrina Ferilli a Tu si que vales. Poi si è lasciata andare nella difesa di Enrico “Henry” Mele, suscitando gli applausi e le risate del pubblico: “Alcune cose non sono scontate per tutti. Mica ti obbliga a pagare. Ci sono le scuole di bon ton che ti rubano i soldi per dirti con quale cucchiaino devi mangiare la torta, non è quella una stronzata? Quindi non mi sento di dire che è un cialtrone”. Di parere diverso è Teo Mammuccari: “Non puoi dare una regola. L’amore non è calcolo, ca*zo”. Quando poi l’istruttore di seduzione ha spiegato che “si tratta di imparare una mentalità. La seduzione non è rimorchiare una ragazza per strada. È conoscere, in primis se stessi” è insorta pure Maria De Filippi.

“Infatti, ci sono gli psicologi. A volte sulle insicurezze delle persone ci si guadagna. Le coppie vengono a fare terapia di coppia?”. Ma Sabrina Ferilli è tornata in difesa dell’istruttore di seduzione: “Ci sono persone che non sa approcciarsi con gli altri, per tutti una serie di motivi. Ci sono ragazzi che stanno chiusi a casa, si sono fatti la pandemia e non sanno più relazionarsi. Dato che non si sostituiscono a psicologici, non fanno i preti e i medici, che ce frega? Serve un titolo di studio per insegnare a sedurre? Qua non ce l’hanno neppure i professori”. Il clima si è fatto più teso quando poi Rudy Zerbi ha fatto notare: “Ti vai a infilare in un buco nero”. Ed Enrico “Henry” Mele ha replicato: “Ha salvato la mia vita e quella di tante persone”. Teo Mammuccari sbigottito, il collega è insorto: “Tu per me sei uno che prende in giro la gente”. Alla fine si è passati ai voti per abbassare la tensione.

