Tu si que vales: scintille tra Bonolis e Littizzetto, battute pungenti e scontri di opinioni davanti a Maria De Filippi.

Sta per tornare Tu si que vales con tantissime novità, una tra queste l’entrata di Paolo Bonolis a sostituire Gerry Scotti. Quest’ultimo aveva occupato per tanto tempo la poltrona rossa ma stavolta ha dovuto dare priorità ad altri impegni televisivi. Intanto si ha la conferma di Rudy Zerbi, di Maria De Filippi ma anche di Luciana Littizzetto e di Sabrina Ferilli che manterrà il solito ruolo nel talent. Le registrazioni sono ormai iniziate da un mese, e dalle prime informazioni sembrerebbe esserci Maretta tra la Littizzetto e Bonolis.

Il primo a far trapelare indiscrezioni su quello che sta succedendo a Tu si que vales è stato Vanity Fair. Nel settimanale si legge del rapporto un po’ complicato tra i due conduttori, che non si starebbero trattenendo dal mandarsi reciprocamente frecciate al veleno. Senza dubbio, questo scambio ironico è perfetto per far divertire il pubblico, che altro non aspetta se non un po’ di scintille tra i protagonisti di questa edizione, dunque, ben vengano queste anticipazioni croccanti! Ma andiamo subito a vedere cos’è successo nel dettaglio in base a quanto raccontato da Vanity Fair.

“In questi giorni a Roma si stanno registrando le puntate che vedremo in autunno e chi era presente tra il pubblico non ha potuto fare a meno di notare le numerose frecciatine tra il presentatore e la comica“, riporta il settimanale, “I due sono spesso in disaccordo su giudizi e valutazioni dei concorrenti. E non se le mandano a dire. Bonolis sta aggiungendo molto pepe al programma e Lucianina non lesina provocazioni. Gli scambi di battute ironiche tra i due non si contano. Ma si sa: scherzando scherzando – spesso – si dice la verità“. Una bella premessa per Tu si que vales, e noi, non vediamo l’ora di assistere ai loro tafferugli!