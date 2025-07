Si è svolta nei giorni scorsi la prima registrazione di Tu si que vales, talent tra i più visti della tv, prodotto da Maria De Filippi. Diverse le novità annunciate del format che come di consueto andrà in onda in autunno di sabato sera e sfiderà Ballando con le stelle. Com’è noto Gerry Scotti, dopo tanti anni, ha lasciato il ruolo di giurato, un compito che ha eseguito con passione. Mediaset ha in serbo per lui molti altri progetti e il conduttore ha scelto di ritirarsi da Tu si que vales e cedere il suo posto a Paolo Bonolis.

Quest’ultimo, come annunciato nei giorni scorsi è prossimo a tornare in onda cone Il senso della vita, ma ha accettato con entusiasmo di presenziare al talent di Maria De Filippi. Il suo modo di fare ironico e divertente conquisterà il pubblico e sicuramente non farà rimpiangere Gerry Scotti che oltre alla poltrona di giurato ha detto addio anche alla Scuderia Scott,i di cui ad oggi non si conosce il futuro.

E’ infatti possibile che Bonolis abbia in riserbo per il pubblico qualche sorpresa speciale. Confermata la presenza in giuria di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e di Sabrina Ferilli che sarà alla presidenza della giuria popolare. L’attrice romana ha detto ancora una volta si a Maria ed è pronta a vivere una nuova stagione del talent dove spesso è stata presa di mira proprio dalla conduttrice.

Tu si que vales, tutti gli ospiti della prima puntata

La tredicesima edizione di Tu si que vales permetterà ai vari talenti, provenienti da ogni parte del mondo di esibirsi e di mostrare cosa sanno fare. Il talent quest’anno prevede anche diversi ospiti, volti dello spettacolo che non hanno rifiutato l’invito di Maria De Filippi e che hanno con lei un rapporto speciale. Presenti alla prima puntata Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone e Luca Argentero.

Personaggi noti che in passato hanno collaborato con la regina della tv. Emma ha cantato Amami con Maria, le due si sono prestate ad un duetto davvero coinvolgente. Non sono note l’esibizioni degli altri ospiti e quale sarà il loro compito in puntata. Confermati alla conduzione Giulia Stabile, Alessio Sakara e Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni: i tre sono presenti nel programma da diverse edizioni e hanno riscontrato il favore del pubblico.

Gerry Scotti l’addio a Tu si que vales: la nota di Pier Silvio Berlusconi

L’addio di Gerry Scotti a Tu si que vales non era previsto, tuttavia il conduttore si è detto contento della sua scelta che gli permetterà di godere di qualche giorno di vacanza in più. Pier Silvio Berlusconi ha però sottolineato che l’addio di Scotti al talent di Maria De Filippi è legato al fatto che il conduttore nella prossima stagione tv avrà diversi impegni a cui dedicarsi:

“Per poter gestire al meglio questo nuovo capitolo e per potersi dedicare alle nuove avventure, in accordo con Mediaset e Fascino, il presentatore (Gerry Scotti, ndr) non sarà più presente a Tu Si Que Vales, dove in questi anni, accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva al successo del programma”. Ha dichiarato l’AD in una nota stampa, parole che Scotti ha pubblicamente condiviso.