Maria De Filippi, tensioni a Tu sì que vales/ Il no di Giulia Stabile, lite con un concorrente e uno scherzo

Aria di tensione a Tu si que vales tra Maria De Filippi e Giulia Stabile. Il retroscena arriva dalle registrazioni che starebbero andando in onda in questo periodo. La conduttrice di Amici avrebbe vissuto qualche attimo di tensione con la vincitrice del talent, che si sarebbe opposta alle numerose chiamate della presentatrice. Stando alle indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe infatti invitato a danzare Giulia Stabile, che però avrebbe declinato ripetutamente la proposta della conduttrice. Alla fine l’ex fidanzata di Sangiovanni avrebbe ceduto per poi scendere in pista.

Ma non è finita qui perché durante le registrazioni ci sarebbe stato anche un momento di tensione con un concorrente terrapiattista e no vax, il quale si sarebbe scontrato con i giudici del format. Il caldo che sta tenendo nella morsa l’Italia avrebbe scaldato in modo particolare la registrazione del programma, pronto a tornare da settembre sul piccolo schermo. Un’ultima anticipazione, invece, Sabrina Ferilli è rimasta simpaticamente vittima di uno scherzo architettato da Maria De Filippi, sua grande amica. Sempre dalle registrazioni di Tu si que vales è poi emerso un altro curioso retroscena. Nei giorni scorsi una finta concorrente ha provato a tutti i costi insegnare alla giudice popolare delle posizioni del kamasutra e dopo qualche diverbio la situazione si sarebbe surriscaldata.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Tu sì que vales, arrivate tramite Amici News e SuperguidaTv, svelano poi di uno scherzo fatto ai danni di Maria De Filippi. Ecco quanto si legge: “In primis Giovannino arriva in motocarrozzetta invitando Sabrina Ferilli a salire, ma lei rifiuta. Al suo posto sale Maria De Filippi con berretto e occhiali ad hoc, ma senza scarpe. Per fare uno scherzo alla conduttrice, Sabrina e Luciana si alleano e gliele nascondono.” Da lì ne è susseguita un’esilarante scena che ha visto Maria De Filippi alla ricerca delle scarpe perdute.

