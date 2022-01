Tuanzebe al Napoli?/ Calciomercato news: trovata l’intesa economica con lo United!

Le chances di vedere Axel Tuanzebe al Napoli in questa finestra di calciomercato sembrano essere aumentate in maniera esponenziale nelle ultime ore. Il calciatore inglese di origini congolesi è attualmente in prestito all’Aston Villa dal Manchester United e prima di poter proseguire la trattativa con i partenopei era necessario chiudere il rapporto con il club in cui Tuanzebe sta giocando ma, stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto l’intesa economica per concludere l’affare. Dopo la richiesta di un milione di euro e la proposta di 200 mila euro, Tuanzebe dovrebbe passare al Napoli in prestito per 500 mila euro.

Insigne al Toronto?/ Calciomercato Napoli: il capitano lascerà a giugno, i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport inoltre, l’intenzione del club azzurro sarebbe quella di mettere Tuanzebe a disposizione del tecnico Luciano Spalletti in vista della partita in programma contro la Sampdoria del prossimo 9 gennaio, sempre che vengano consegnati con le giuste tempistiche tutti i documenti complice lo status di extracomunitario del centrocampista.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Tuanzebe è il primo colpo, tra i pali via Meret ma ecco Perin!

CALCIOMERCATO NEWS: TUANZEBE AL NAPOLI IN QUESTE ORE

La possibilità di vedere Tuanzebe al Napoli già dalla prossima settimana appare dunque molto concreta nonostante sia certa la sua assenza nel big match contro la Juventus del 6 gennaio. Nel frattempo i campani stanno valutando di sistemare l’organico anche in un altro paio di settori e rimane in piedi la pista che porterebbe Lorenzo Insigne al Toronto Fc dal prossimo giugno, quando sarà ufficialmente svincolato.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ounas e Petagna restano. Ecco Anguissa, i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA