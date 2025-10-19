Tudor esonerato? Se la Juventus dovesse prendere questa decisione, il nuovo allenatore dei bianconeri sarebbe Luciano Spalletti.

TUDOR ESONERATO? SPALLETTI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS

Igor Tudor esonerato? Le indiscrezioni che stanno emergendo dopo la sconfitta della Juventus a Como sono forti: si parla davvero di un avvicendamento in panchina e di Luciano Spalletti nuovo allenatore bianconero. Realtà o fantasia? A oggi, propendiamo per la prima ipotesi: il futuro di Tudor sarebbe appeso a un filo.

Che tra l’altro starebbe per spezzarsi: dopo i cinque pareggi consecutivi prima della sosta per le nazionali, ecco anche la prima sconfitta stagionale per una Juventus che a dire il vero a Como, colpita a freddo, ha anche reagito in maniera positiva ma nel secondo tempo è sparita dal campo, concedendo il secondo gol ai lariani e rischiando di subire anche il terzo.

I soliti problemi, quelli che già si evidenziavano lo scorso anno con Thiago Motta: una Juventus che non regge fisicamente i 90 minuti, è fragilissima difensivamente (soprattutto con l’assenza di Gleison Bremer), ha reparti troppo sfilacciati e si affida troppo alle giocate dei singoli, in particolar modo Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz che però tende a calare tantissimo nel secondo tempo.

Quindi: Tudor esonerato? Aspettiamo: l’anno scorso Thiago Motta durò sino alla fine di marzo, questa volta il problema potrebbe essere economico perché realmente, con un nuovo allenatore, la Juventus già sotto l’occhio del Fair Play Finanziario si potrebbe permettere di stipendiare tre tecnici?

SPALLETTI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?

Con Igor Tudor esonerato, il nuovo allenatore della Juventus sarebbe Luciano Spalletti: esonerato a giugno dalla nazionale, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già accettato di guidare la Vecchia Signora, ma in ballottaggio con lui ci sarebbero anche il sempreverde Roberto Mancini, accostato anche alla panchina del Nottingham Forest dopo l’esonero di Ange Postecoglu, e Raffaele Palladino che nella squadra bianconera ha giocato, e che in Serie A ha fatto esperienza con Monza e Fiorentina. Ecco: un altro punto di cui parlare e è la scelta di nuovo allenatore, nel senso che la Juventus da tempo sta venendo meno alla necessità di aprire all’anno zero e alla reale rifondazione.

Sarebbe dovuta partire con Thiago Motta, ma non gli è stato concesso tempo; a torto o a ragione l’italo-brasiliano è stato esonerato, dunque è arrivato Tudor che però non era la prima scelta della società, ma in estate la Juventus non ha saputo chiudere per Antonio Conte o Gian Piero Gasperini e così si è trovata quasi costretta a confermare il croato, che adesso rischia l’esonero essendo partito tutt’altro che bene (a parte le prime e uniche tre vittorie in stagione). Economicamente però esonerare Tudor potrebbe essere un bagno di sangue, così come cambiare allenatore ancora una volta a stagione in corso: staremo a vedere…