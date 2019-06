TUFFI GRANDI ALTEZZE A POLIGNANO/ Streaming video: De Rose sfida Hunt e Popovici

Spettacolo assicurato a Polignano a mare in un weekend dedicato ai tuffi grandi altezze. Nell’insenatura barese saranno oltre cinquantamila gli appassionati decisi a non perdersi nemmeno un’evoluzione da parte dei “diver” che sfidano la forza di gravità producendosi in acrobazie da togliere il fiato. I tifosi italiani avranno gli occhi puntati in particolare su alessandro De Rose, tuffatore che nell’ultima tappa di Dublino ha sfiorato il podio dimostrando ancora una volta di avere i numeri per contendere il successo ai rivali più accreditati. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, De Rose spera di ripetere quanto fatto due fa proprio a Polignano, quando sospinto dal pubblico di casa si esaltò vincendo per la prima volta nelle World Series: un successo che fece da preludio al bronzo mondiale di Budapest.

TUFFI GRANDI ALTEZZE A POLIGNANO

Non c’è dubbio che De Rose dovrà sgomitare parecchio per ripetere quanto di buono fatto vedere a Polignano. I tuffi grandi altezza tornano nella splendida località pugliese per la settima volta con il circuito pro. Il testa a testa più atteso è di sicuro quello fra il campione in carica britannico Gary Hunt e Constantin Popovici. Quest’ultimo, ex diver olimpico romeno, ha accorciato decisamente le distanze sul “Brilliant Brit” con il secondo posto conquistato a El Nido, con la vittoria di Dublino strappata per meno di due punti che è la conferma del suo valore. Nel femminile occhi sulla la canadese Lysanne Richard e sulla messicana Adriana Jimenez, le tuffatrici che avranno il compito di provare ad arginare quella che per ora è apparsa come un’ascesa inarrestabile da parte dell’australiana Rhiannan Iffland, alla ricerca del titolo di campionessa per il 4° anno consecutivo.





