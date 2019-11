Tuffo a piazza San Marco in diretta tv/ Video Quarto Grado, Nuzzi “Momento sorriso”

Simpatico siparietto avvenuto ieri sera durante la trasmissione di Rete Quattro, “Quarto Grado”. Mentre era in corso la diretta, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha aperto un collegamento con Venezia, dove vi era un’inviata per documentare l’emergenza maltempo e l’acqua alta record di queste ore. Parte il servizio e si vede la giornalista immersa nell’acqua in piazza San Marco: “Attorno a noi – spiega la collega – un silenzio irreale, come vedete, attorno a noi la piazza si sta lentamente svuotando e però, bisogna dire che l’allerta…”. A quel punto l’inviata si interrompe per qualche secondo e vicino a lei si vede un ragazzo che prende la rincorsa e che si tuffa nell’acqua di piazza San Marco, come se fosse in una spiaggia d’estate.

TUFFO A PIAZZA SAN MARCO: “QUALCUNO CHE CERCA DI SDRAMMATIZZARE”

Un ragazzo a petto nudo, con dei pantaloni/jeans neri, che dopo la spanciata nell’acqua si rialza e torna indietro, correndo come se nulla fosse. A quel punto l’inviata riprende la parola spiegando “Addirittura c’è anche chi… si lancia”, con un sorriso inevitabile vista la situazione paradossale. Interviene anche Nuzzi dallo studio che commenta: “Eccolo lì, qualcuno che cerca di strappare un sorriso anche in un momento così drammatico…”. Volti sorridenti anche in studio, con il siparietto che ha fatto poi il giro del web divenendo virale, e ripubblicato da numerose pagine internet, nonché su Instagram e vari altri social. Il tuffo di ieri sera non è comunque l’unico avvenuto in questi giorni in piazza San Marco, visto che sono molti, soprattutto turisti, che hanno cercato di sdrammatizzare la situazione. Come dimenticarsi poi della donna che ha deciso di togliersi i pantaloni e le scarpe, passeggiando per le calle di Venezia sommerse in mutande.





