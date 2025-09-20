Tullio De Piscopo è un noto artista napoletano che nella sua vita è stato molto legato alla figura di Pino Daniele. L'uomo è sposato con Dina.

Tullio De Piscopo presenzierà come ospite all’evento in programma sabato sera in prima serata Rai Pino è – Il viaggio del musicante, evento che andrà in scena il 20 Settembre 2025. Tanti gli ospiti che si riuniranno in questa sorta di concerto dove si celebrerà tra l’altro una leggenda della musica come Pino Daniele.

Tullio De Piscopo è un batterista nato a Napoli il 24 Febbraio 1946 ed è riconosciuto come batterista e non solo visto una carriera come percussionista e cantautore italiano. Il giovane Tullio nasce e cresce a Napoli, nel quartiere di Porta Capuana. Figlio d’arte, anche suo padre Giuseppe lavorava al Teatro San Carlo ed anche il fratello Romeno – purtroppo scomparso a 20 anni – intraprese questa carriera.

A 23 anni Tullio De Piscopo si trasferi’ a Torino e riusci’ a mostrare a tutti il suo talento, poi spostandosi a Milano, la città che lo ha realizzato come artista e come padre poi di famiglia. Negli anni ha lavorato con grandi artisti ed ha partecipato a vari gruppi musicali, uno dei quali il New Trolls Atomic System. Fu anche batterista di Pino Daniele.

Tullio De Piscopo, tra carriera e vita privata

L’artista Tullio De Piscopo è stato negli anni protagonista in varie tournèe italiane ed europee e nel 1986 prese parte esibendosi su Rai1 in diretta al programma Fantastico. Per quel che riguarda la vita privata Tullio è molto riservato ma sappiamo che è sposato da anni con Dina, donna che le ha dato due figlie Giusy e Michela. Un uomo molto riservato nonostante il successo.

Negli anni Tullio ha parlato di una dura malattia che ha affrontato e che gli ha creato non poche difficoltà. L’uomo ha raccontato che a causa di essa ha pensato addirittura al suicidio assistito: “Ho avuto paura di morire, avevo deciso di andare in Svizzera per l’eutanasia poi non mi sono sentito pronto”. E inoltre l’artista ha continuato:

“Volevo veder crescere i miei nipotini e pian piano ho deciso di combattere” e su Pino Daniele mi ha rivelato: “Mi regalò un rosario e mi disse che mi avrebbe aiutato. Sono molto legato a lui perchè con quella visita in Ospedale mi ha salvato, insieme ovviamente alla musica ed ai miei nipotini”.