Tullio e Giada, papà e sorella Andrea Cerioli/ Sempre più uniti dopo la morte della madre

Tullio e Giada sono rispettivamente papà e sorella di Andrea Cerioli, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Tra loro c’è un rapporto bellissimo che la vita ha messo a dura prova quando si sono ritrovati a dover affrontare la malattia e poi la morte della madre dell’ex tronista di Uomini e Donne. Un dolore immenso che l’ex tronista non ha mai superato del tutto, visto che in diverse occasioni ricorda la madre con post commoventi sui social. “C’è chi ha una madre per tutta la vita, Io ho avuto la fortuna di avere te per venticinque anni. Sei il mio più grande esempio, non me lo dimenticherò mai” – ha scritto l’ex tronista – “qualsiasi cosa il mondo possa mettermi al cospetto troverò la grinta per andare avanti, non potevo avere una madre migliore di te. Ti amo più di qualsiasi cosa. Non so più come dirtelo. Mi manchi come l’aria che respiro. Osservami, proteggimi, ti ascolterò. Ciao mamma, restami vicina, ti prego”.

Andrea Cerioli legatissimo al padre Tullio e alla sorella Giada

La morte della madre ha visto Andrea Cerioli unirsi ancora di più al padre Tullio e alla sorella Giada per affrontare questo grandissimo dolore. A stare accanto il padre Tullio a cui Andrea è legatissimo e a cui ha dedicato parole di grandissimo affetto: “quanto tempo è passato dalla nostra ultima foto insieme… non sei proprio la persona più socievole che conosca, né tanto meno la più espansiva. Oggi voglio dirti una cosa che mi tengo dentro da tempo: Grazie di essere quello che sei… per l’amore che silenziosamente mi dimostri ogni giorno, perché nella tua severità, non mi hai mai fatto mancare una timida carezza”. E ancora: “ne abbiamo passate papà, eppure eccoci qua. Ho una certezza, quella che qualsiasi cosa succeda, sarai sempre nell’ombra due passi dietro di me… ed io, ci sarò sempre per te, sempre. ‘Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà’ Ti voglio bene papà!”. Poi c’è Giada, la sorella di Andrea Cerioli di cui si conosce davvero poco. Giada ha 40 anni ed ha un rapporto speciale col fratello, quasi viscerale. L’ex tronista, infatti, è molto legato anche ai nipotini nati dalla relazione della sorella.

