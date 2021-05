Tullio, papà Andrea Cerioli/ Sorpresa all’Isola dei Famosi 2021: “Sorridi sempre”

Per Andrea Cerioli è una serata speciale quella della 19esima puntata dell’Isola dei Famosi perché, scoccata la mezzanotte, è il suo compleanno. Andrea compie 32 anni e Ilary Blasi decide di regalargli un momento speciale: un videomessaggio di suo papù Tullio. “Ciao Andrea, questa è la prima volta in 32 anni che non passiamo il compleanno insieme, essere tuo padre è motivo di orgoglio. – ha esordito l’uomo nel corso del video – Ti voglio un gran bene, sei un bravo ragazzo. Un consiglio: sorridi sempre, divertiti e ogni tanto raccogli un pò di legna e dei pesci come facevi quando eri piccolo col nonno”, ha concluso. Commosso, Andrea si è detto felicissimo di questo regalo e ha dichiarato: “Ho una famiglia bellissima, non me l’aspettavo. So che lui è molto riservato e si tiene lontano da queste cose. Ti voglio un gran bene papà”, ha concluso il naufrago. Non sono mancati infine gli auguri della sua fidanzata Arianna Cirrincione, che ha portato con sé anche quelli delle sue nipoti e di sua sorella Giada.

