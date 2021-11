Tullio Solenghi “Anna Marchesini mio angelo custode”/ “Mi ha fatto ritrovare la fede”

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, fra gli attori comici più amati d’Italia, sono stati ieri sera ospiti negli studi di Che Tempo Che Fa, consueto appuntamento della domenica sera di Rai Tre. Il duo ha parlato del loro spettacolo a teatro che scatterà a partire dal prossimo 2 dicembre, e che vede il loro ritorno sulle scene dopo ben 15 anni dall’ultima esibizione. Sarà inoltre la prima volta de Il Trio senza la mitica e compianta Anna Marchesini, comica di assoluta grandezza, scomparsa prematuramente nel luglio di 5 anni fa, il 2016.

E proprio di Anna ha parlato Tullio Solenghi colloquiando con Fabio Fazio ieri sera: “Ho avuto dai miei un’educazione cattolica – ha raccontato – mi hanno abituato alla presenza dell’angelo custode. Crescendo sono diventato scettico. Da quando Anna non c’è più lo ritrovo l’angelo custode, in lei, in ogni momento”. Parole decisamente toccanti quelle dell’attore comico, così come quelle rilasciate pochi giorni fa da Massimo Lopez attraverso la sua pagina Instagram. In occasione del compleanno della Marchesini (il 19 novembre scorso avrebbe compiuto 68 anni), è stato postato uno scatto splendido dei due assieme, con la didascalia «Ti sento vicina esattamente così.. Buon compleanno».

TULLIO SOLENGHI E MASSIMO LOPEZ: IL RICORDO DI ANNA MARCHESINI

Come detto sopra, a breve scatterà il nuovo show in vari teatri d’Italia, e fra le tante risate e i momenti divertenti, non potrà mancare un ricordo della Marchesini: “Ogni sera, oltre al divertimento – hanno fatto sapere i due durante una recente intervista a Il Resto del Carlino – condividiamo col pubblico un coinvolgimento emotivo che tocca il suo apice nel ricordo di Anna, due minuti di commozione pura, anche se la sua presenza in scena la si avverte comunque per tutte le due ore di spettacolo”. ‘Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show’, un successo già annunciato, in ricordo del mitico Trio, rimasto tale, anche se fisicamente appare come un duo.

