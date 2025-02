Tullio Solenghi, nato a Genova nel 1948, è conosciuto per essere un attore, comico oltre che regista italiano. I suoi esordi sono arrivati nel 1982 insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini, ne “Il Trio” del quale ha fatto parte fino al 1994. La passione per il mondo dello spettacolo c’è sempre stata per Tullio Solenghi, che a soli 17 anni ha preso parte alla Scuola di Teatro al Teatro Stabile di Genova: la sua strada, dunque, è sempre stata tracciata. Proprio su quel palco ha conosciuto Massimo Lopez, con il quale ha a lungo collaborato nel corso della vita.

Negli anni a seguire, anche dopo la fondazione de “Il Trio”, per Tullio Solenghi sono arrivate varie esperienze teatrali e televisive, sia come solista che con i suoi colleghi, con i quali ha formato una famiglia. Raccontando, qualche anno dopo, quanto vissuto insieme, Tullio Solenghi ha rivelato che tra loro tre c’era una “dimensione familiare” difficile da cancellare anche dopo lo scioglimento del gruppo. Insieme a “Il Trio” ha partecipato a ben tre edizioni del Festival di Sanremo, nel 1986, nel 1987 e nel 1989.L’apice della popolarità è stato raggiunto con lo sceneggiato televisivo “I promessi sposi”, una parodia del romanzo di Alessandro Manzoni, mandato in onda su Rai 1. Nel 1994, poi, dopo lo scioglimento del gruppo, i tre hanno continuato singolarmente con le loro carriere.

Tullio Solenghi, chi è: l’esperienza e la carriera dopo “Il Trio”

Dopo aver sciolto “Il Trio” che aveva fondato con Massimo Lopez e Anna Marchesini, Tullio Solenghi ha avuto tantissime altre occasioni televisive: ha preso parte a una serie di sceneggiati e di film ma anche di spettacoli teatrali, conducendo inoltre Domenica In insieme a Giancarlo Magalli nel 1998. Più volte ha inoltre condotto Striscia la Notizia. Negli ultimi anni l’attore si è dedicato ad una serie di trasmissioni e programmi televisivi: nel 2020, ad esempio, ha partecipato a Ballando con le Stelle per arrivato settimo.

Nonostante la separazione dai colleghi, nel cuore di Tullio Solenghi sono rimasti sempre, come una famiglia, gli amici de “Il Trio”. Con Massimo Lopez ha lavorato più volte anche dopo l’addio del 1994, mentre Anna Marchesini continua a vivere nel loro cuore, come una presenza ancora viva e costante.