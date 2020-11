Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, da possibili eliminati a vincitori di Ballando con le stelle 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono stati i protagonisti di Ballando con le stelle 2020 in questi mesi e sicuramente in molti non si aspettavano il successo dell’attore che non solo si è mostrato nella sua bravura ma anche nella sua eleganza e, se vogliamo, nella sua verve quasi drammatica in alcuni momenti. Per lui la battaglia non è ancora finita e proprio questa sera, in questa finale di Ballando con le Stelle 2020, è chiamato a fare i conti con l’incertezza perché si ritroverà allo scontro con la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Solo dopo il loro scontro avremo dovuto capire chi riuscirà ad occupare l’ultimo posto disponibile per la finalissima di questa travagliata edizione e chi, invece, dovrà lasciare, ma invece non sarà così. La stessa Milly Carlucci ha annunciato che, non volendo mandare via nessuno a questo punto, si è deciso di lasciare entrambi anche se l’ombra del ballottaggio è ancora all’orizzonte.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova rischiano grosso ma poi…

Sicuramente Tullio Solenghi e Maria Ermachkova meritano il posto in finale dopo tutto quello che hanno saputo regalare al pubblico e gli stessi giudici che spesso li hanno premiati con ottimi posti e voti molto alti. Sabato scorso la coppia si è trovata allo scontro con il duo Paolo Conticini e Veera Kinnunen e subito Milly Carlucci ha spiegato che non sarà facile scegliere tra loro. Selvaggia Lucarelli è la prima a dire la sua e questa volta ammette davvero di essere rimasta commossa dall’esibizione di Tullio Solenghi anche se questo non significa che alla fine sceglierà la coppia che lo vede protagonisti. Zazzaroni ha deciso di votare il percorso migliore anche se ammette di aver preferito Solenghi nello scontro. Chiude il cerchio di giudici, Mariotto che sottolinea il fatto che quando balla Conticini si lascia trasportare e rimane ipnotizzato ma quando lo fa Tullio no e questo gli fa notare le imprecisioni. Come andrà questa finale per lui?



