Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Dal ricordo di Anna Marchesini alle critiche…

TULLIO SOLENGHI RICORDA ANNA MARCHESINI A BALLANDO CON LE STELLE 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova hanno rotto il ghiaccio nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore continua a dividersi tra recitazione e ballo sul palco e i suoi risultati sono sempre buoni, questo gli permetterà di raggiungere la vetta questa sera o lo costringerà ancora al limbo, alla metà classifica che spesso non vuol dire nè carne e nè pesce? Sabato scorso la coppia ha segnato 28 punti per un insolito decimo posto portando a casa una serie di giudizi non molto positivi da parte del pubblico. Dietro le quinte del programma, l’attore ha ripensato ad Anna Marchesini, il ricordo degli ultimi anni quando ormai erano andati ognuno per conto suo, il privato che ha condiviso con la sua compagna di viaggio, l’attesa di quella telefonata che sicuramente sarebbe arrivata ma quando fa Ballando con le stelle 2020 il giorno dopo c’è solo il silenzio, non arriva il messaggio di Anna, nemmeno la sua critica, ma sogno sempre che quella telefonata arrivi ‘è un sogno, lo so, ma mi piace sognarlo’.

TULLIO SOLENGHI NON CONQUISTA CON IL SUO SLOW FOX

Subito dopo, una Maria Ermachkova in versione gatta, si tira dietro sul palco Tullio Solenghi per uno slow fox intenso ma un po’ impreciso. Carolyn Smith sa bene che questo è uno dei balli più complicati da fare nelle gare e se nella prima parte i piedi di Tullio Solenghi sono stati molto buoni, nella seconda parte lo hanno fatto meno andando fuori tempo ‘quando fai una cosa estremamente tecnica o la fai bene oppure non la fai’. Zazzaroni trova superba la Smith ma ha trovato carino il suo slow fox anche se un po’ fuori tempo. Fabio Canino ha notato che ha saputo recuperare molto bene e sicuramente ha avuto molto coraggio a portare una cosa molto tecnica come questa. Canino non può non cogliere il momento del ricordo di Anna Marchesini sicuro che anche lei ha riso un po’ vedendolo. La Lucarelli lo trova sempre elegante e pronto ad ascoltare anche lei che non capisce niente di ballo, è questo è molto bello, lo rende diverso dagli altri comici. Chiude il momento di Tullio Solenghi la sua esibizione nei panni di Mariotto che fa sorridere i giudici.



