Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Eliminati ad un passo dal sogno?

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova eliminati a Ballando con le stelle 2020?

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono sicuramente il fiore all’occhiello di questa edizione di Ballando con le stelle 2020. L’attore non ha mai perso la sua verve, a differenza di alcuni colleghe che hanno calcato con lui questo palco, e ha portato a casa, settimana dopo settimana, complimenti sulla sua eleganza, il suo modo di essere e anche la sua essenza di artista. Quando il gioco si fa duro, però, i due cominciano a giocare e quindi ad un passo dalla finalissima, per Tullio Solenghi è arrivato il momento di tentare il tutto per tutto per portare a casa un posto in finale, ci riuscirà davvero oppure no? Settimana scorsa l’attore si è messo in gioco con la prova country in cui, vista l’età, ha dovuto rinunciare ad una serie di prese che lo hanno messo un po’ in difficoltà davanti ai giudici.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova deludenti nel loro Paso Doble

Tutta un’altra storia poi con un Paso Doble a tratti un po’ incerto, sicuramente non il miglior pezzo che gli abbiamo visto fare a Ballando con le stelle 2020. Rimane il fatto che anche sabato scorso la coppia formata da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova è riuscita a salvarsi soprattutto grazie a Carolyn Smith che in un primo momento lo ha sgridato un po’ ma alla fine gli ha consegnato 20 punti bonus che si sono andati a sommare ai 36 della giuria. Ivan Zazzaroni ha commentato il paso sottolineando: “Non era il tuo ballo dal mio punto di vista, avevi la schiena troppo avanti”. Fabio Canino ha deciso di non commentare il ballo per la stima che prova per lui e rilancia: “Questa sera dirò che era bravissima l’orchestra”. La presidentessa si è detta confusa tra l’approccio moderno ma la postura poco corretta. Come andrà a finire per lui questa sera?



