Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Genovese in versione Dracula funziona, il bacio..

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova vincono e convincono a Ballando con le stelle 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova a Ballando con le stelle 2020 sono pronti a stupire ancora questa sera? Sicuramente la loro è una delle coppie meglio riuscite di questa edizione e anche i giudici lo hanno ammesso lasciando intendere che i due potrebbero addirittura vincere. Lui 70 anni, ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera proprio nei giorni scorsi ricordando, anche in tv, la sua amata Anna Marchesini che era solita lasciargli un messaggio dopo una partecipazione tv o un lavoro, ma che questa volta non può e non potrà farlo e questo lo addolora molto. Lei, Maria, bella, focosa e russa, pronta a bacchettarlo al bisogno e ad assecondarlo nell’altro, e i due insieme formano una coppia scoppiettante che sabato scorso ha portato sul palco una nuova versione di Dracula con tanto di bacio. Dopo la performance lo stesso attore ha ammesso che si tratta di un bacio di scena e non di passione come per altre coppie visto la notevole differenza di età “Potrei provare ad adottarla”, conclude poi.

Il bacio tra Tullio Solenghi e Maria Ermachkova e i 60 punti in classifica

I giudici di Ballando con le stelle 2020 hanno apprezzato la performance di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova e, in particolare, Selvaggia Lucarelli sembrava davvero entusiasta e non solo dal ballo ma anche dalla spiccata personalità dell’attore che “è sempre dentro la performance”, da quando arriva sul palco fino a quando non va via, anche dopo l’esibizione, rimane sempre ben ancora to al suo personaggio, è questo è davvero notevole. Il loro valzer ha conquisto anche Carolyn Smith e Fabio Canino e l’intera giuria che ha consegnato loro un ottimo primo posto in classifica per un totale di 62 punti. Questa sera sarà in grado di fare lo stesso cimentandosi in un altro ballo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA