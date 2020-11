Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ “Mariotto fa cabaret!” (Ballando con le stelle)

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono una delle coppie protagoniste di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La coppia durante l’ultima puntata non ha brillato particolarmente durante la prova speciale di Halloween; in particolare l’attore e comico ha deciso di presentarsi sul palcoscenico nelle vesti di Ghostbuster, ma qualcosa è andato storto. Durante la performance, infatti, Solenghi ad un certo punto si ferma pensando che fosse già finito, ma la sua esibizione questa volta non convince la giuria e in particolare la presidentessa Carolyn Smith. “Le prove speciali non sono il mio forte” ammette Solenghi proprio a Carolyn Smith, che non nasconde il suo disappunto verso la prova di ballo dell’attore e comico. In realtà anche il pubblico ha notato come Solenghi non sia stato convincente in questa prova speciale di Halloween, ma per fortuna durante la puntata la coppia ha avuto modo di recuperare con la prova successiva dimostrando, ancora una volta, la loro grande complicità sul palcoscenico di Ballando.

Tullio Solenghi: “Ballando un pò mi terrorizzava, ma poi…”

A Ballando con le Stelle 2020 Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono tra le coppie più amate e c’è già chi scommette su una loro papabile vittoria. Sarà davvero così? Una cosa è certa: la coppia sin dalla prima puntata ha saputo distinguersi sul palcoscenico conquistando il consenso della giuria, ma anche del popolo dei social e del pubblico da casa. Una prova ampiamente superata per l’artista che, intervistato da Tv Sorrisi, Canzoni, poco prima della partenza del dance show aveva raccontato di essere terrorizzato alla sola idea di scendere in pista. “A questa veneranda età andare incontro a un territorio mai frequentato mi terrorizzava, ma al tempo stesso mi dava eccitazione e adrenalina” – ha detto Solenghi che ha vinto la paura accettando non solo la sfida, ma uscendone da vincitore. Proprio l’attore a SuperGuida Tv ha commentato l’emozione della prima esibizione sul palco di Ballando: “direi che è andata bene anche se forse mi aspettavo un po’ di più dalla giuria. La giuria è sempre un punto interrogativo per non parlare poi di Mariotto che fa cabaret. Era inevitabile che mi desse un voto assurdo ma vedendola come una provocazione l’ho presa sul ridere. Non trascorrerò sicuramente le notti insonni a pensare a Mariotto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA