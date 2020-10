Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ Mariotto li boccia ma continuano a vincere!

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova pronti a conquistare il podio a Ballando con le stelle?

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono ormai una certezza a Ballando con le stelle 2020. L’attore si è lanciato nella prima prova a caccia di ‘ritmi’ portando a casa i complimenti della giuria ma poi tutto è stato ancora migliore quando i due sono saliti sul palco per conquistare il loro posto sul podio ma senza riuscirci. Per via del tesoretto diviso tra Scardina e la Isoardi, i due si sono fermati al sesto posto ma non sono mancati i complimenti dei giudici. Dietro le quinte, Maria ha rivelato di apprezzare tutto di Tullio e lui ritorna alla questione del bacio confermando che per lui è solo di scena e che la vita è separata da quello che fa sul palco ‘in 50 anni di teatro ho girato l’Italia, io Ulisse ho fatto quello che ho fatto perché a casa c’era la mia Penelope, ci siamo conosciuti al corso di filosofia e da lì è partita la nostra storia d’amore’. L’attore poi racconta della voglia di avere un figlio ma per otto anni non ci sono riusciti ma dopo la domanda è rimasta incinta della nostra prima figlia. Tullio è contento del suo percorso artistico e di vita ‘dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna? Io la grande donna ce l’ho sempre avuto accanto’.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova al top ma Mariotto li boccia a Ballando con le stelle 2020

Dopo queste parole Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono saliti sul palco di Ballando con le stelle 2020 sabato scorso per esibirsi conquistando Selvaggia Lucarelli che continua ad elogiarlo convinta che lui sarebbe riuscito nella vita anche se fosse stato un elettricista. Fabio Canino lo ha trovato coinvolgente e già pronto a guidare la sua ballerina mentre Zazzaroni ha lo ha trovato davvero bravo con il samba che solitamente è davvero complicato per via dei passi da imparare e fare. Risultato? Una sfilza di nove (tranne il 5 di Mariotto) che sicuramente confermano la bravura della coppia e, in particolare, di Tullio Solenghi.



