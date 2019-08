Tullio Solenghi/ “Vivo il successo con distacco per non impazzire” (Io e te)

Tullio Solenghi si racconta oggi a “Io e te”. L’attore è infatti ospite del programma di Pierluigi Diaco. Quest’ultimo lo ha introdotto così: «Per me è un privilegio poterlo incontrare. Raramente l’ho visto rilasciare interviste in cui si racconta, perché è un uomo riservato. Ma è anche un uomo colto». Solenghi a tal proposito ha spiegato: «Ho sempre considerato il mestiere dell’attore come uno dei tanti, non quello di un privilegiato. Poi se col privato sconfini vai fuori di testa. Conviene mantenere un sano distacco tra professione e vita privata». L’attore ha raccontato di essere pazzo dei suoi due nipoti: «Ora giochiamo con le rime». Dopo i complimenti di Diaco per i suoi occhi, Solenghi ha parlato dei suoi inizi. «Io mi considero un po’ Cenerentolo. Sono partito dalla provincia sognando di diventare un attore. Questa cosa si è avverata, ma ho sempre presente da dove sono venuto. Per questo oggi mi godo quello che ho ottenuto con tranquillità».

TULLIO SOLENGHI A IO E TE: LA CARRIERA

Tullio Alberto Solenghi è noto come un attore comico, ma è anche regista teatrale, imitatore e doppiatore. La sua attività, cominciata all’età di 17 anni, è straordinaria. Il debutto televisivo avvenne grazie a Pippo Baudo che lo volle sulla Rai. Dal 1982 al 1994 ha fatto divertire l’Italia con il Trio, di cui facevano parte anche Massimo Lopez e la compianta Anna Marchesini. Celebre lo sketch in cui interpretava l’Ayatollah Khomeini: provocò reazioni internazionali e minacce di morte a Solenghi da parte di integralisti islamici. Si ricostituì eccezionalmente per l’ultima volta nel 2008 in occasione dello spettacolo tv “Non esiste più la mezza stagione”, per ricordare i 25 anni dalla fondazione del gruppo. Il Trio si sciolse nel 1994 perché tutti e tre gli attori volevano lavorare da solisti. E infatti si è dedicato anche alla fiction, ma è stato anche concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai1.

