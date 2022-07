Tumore ai testicoli per Sebastien Haller/ Chi è l’attaccante del Borussia Dortmund

Diagnosticato tumore ai testicoli a Sebastien Haller

L’attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, è stato costretto a lasciare il ritiro in Svizzera per via di un tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato in questi giorni. A riportare la notizia è il club calcistico mediante i suoi canali social con un comunicato. A quanto si apprende dalla nota, dunque, Haller “ha dovuto lasciare presto il ritiro a Bad Ragaz, in Svizzera” e sarebbe attualmente rientrato a Dortmund.

Il comunicato sottolinea come Sebastien Haller “ha lamentato di non stare bene dopo l’allenamento di lunedì mattina”. Sono seguite le analisi di rito, e nel corso degli “esami medici intensivi (..) è stato scoperto un tumore ai testicoli”. Sulla condizione dell’attaccante del Borussia Bortmund non si sa attualmente nulla, se non che verranno svolti ulteriori esami in un centro medico specializzato. Il direttore sportivo del club, Sebastian Kehl, in merito alla notizia del tumore ha detto che si è trattato di “uno choc”, sia per Haller stesso che “per tutti noi”. Il direttore è “l’intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione”, augurandosi di poterlo abbracciare al più presto. Conclude chiedendo di rispettare la privacy del calciatore e di non fare ulteriori domande.

Sebastien Haller: chi è il calciatore affetto da tumore ai testicoli

Sebastien Haller, l’attaccante del Borussia Dortmund a cui è stato diagnosticato il tumore ai testicoli, è nato in Francia nel 1994. Ha esordito nel 2012 in Ligue 1, indossando la maglia dell’Auxerre. Nel 2014 passa in prestito all’Utrecht, con il quale mette a segno 11 gol ed al termine della stagione viene acquistato a titolo definitivo dagli olandesi, segnando 51 gol (su un totale di 98 presenze) con loro. Nel 2017 viene venduto per 7 milioni all’Eintracht Francoforte, con cui firma un contratto per 4 anni.

In Germania Sebastien Haller prende parte per la prima volta alla coppa nazionale, vincendo contestualmente il primo trofeo della sua carriera. Debutta anche in Europa League, arrivando fino alla semifinale, persa ai rigori contro il Chelsea. Acquistato nel 2019 per circa 50 milioni di euro dal West Ham, partecipa alla Premier League e nel 2021 passa all’Ajax per 22 milioni e mezzo, contribuendo alla vittoria della squadra nel campionato e nella coppa nazionale. Infine, il 6 luglio di quest’anno, è stato acquistato dal Borussia Dortmund per 31 milioni, ma dopo appena una decina di giorni a Sebastien Haller è stato diagnosticato il tumore ai testicoli che ha, momentaneamente, interrotto la sua carriera.

