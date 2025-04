Il nostro corpo ci invia una serie di segnali che ci aiutano a comprendere, se c’è qualcosa che non va all’interno del nostro organismo.

A volte possono essere sintomi riconoscibili, altre volte più velati, e in altri casi ancora, si può essere asintomatici. Quando c’è un problema a livello fisico, ma i sintomi non sono ancora pienamente percettibili, non è facile intercettare un disagio. Il modo migliore per prevenire e intervenire su eventuali patologie che dovessero manifestarsi in seguito, è quello di eseguire dei controlli di routine.

Sempre sotto consiglio del proprio medico, infatti, e qualora sia il caso, è possibile fare degli esami del sangue che possono offrire una prima panoramica sulla propria condizione di salute in generale.

Tenere alla propria salute è molto importante, soprattutto se si vuole vivere a pieno la propria esistenza.

Colon retto, quali sono i sintomi più frequenti e che stile di vita adottare preventivamente

Nel caso del tumore al colon retto, ci sono dei sintomi che possono fungere da spia di questa patologia, in modo da intervenire quanto prima.

Nello specifico, si potrebbe manifestare del sangue nelle feci. Si potrebbero avvertire anche stipsi o diarrea, e dolori a livello addominale, pancia gonfia, crampi.

Ci si potrebbe sentire affaticati e iniziare a perdere peso senza ragione. In alcuni casi, si potrebbero anche presentare nausea a vomito. Nel nostro Paese e anche più in generale, in Europa, si tratta di un tipo di tumore molto diffuso. Tra le possibili cause che concorrono allo sviluppo di questa patologia, possono esserci fumo, alcol, sedentarietà, obesità, e anche dieta non sana.

La prevenzione è fondamentale in questi casi, e prendersi cura del proprio benessere è una priorità. Tra i consigli degli esperti dell’Aigo, in merito allo stila di vita da adottare, ci sono quello di seguire un regime alimentare bilanciato, inserendo cibi ricchi di fibre che possano essere alleate nel preservare la salute dell’intestino.

Gli esperti suggeriscono anche un consumo limitato di carni rosse e processate, in quanto sarebbero legate a un incremento del rischio di cancro al colon. Sarebbe bene anche limitare fumo e alcol.

Si consiglia, inoltre, di fare attività fisica in maniera costante, di fare attenzione ai sintomi sopraccitati, in modo da rivolgersi al medico per una visita più approfondita, e fare screening regolari, come la colonscopia. Prendersi cura di se stessi è fondamentale, se si vuole stare davvero in salute.