Malattia di Eleonora Giorgi, cos'è il tumore al pancreas: sintomi, diagnosi e possibilità di sopravvivenza della patologia oncologica

Il tumore al pancreas è una malattia oncologica con uno dei tassi di guarigione tra i più bassi tra tutti i tumori. Non solamente il trattamento è particolarmente ostico e poco funzionale: la stessa diagnosi può essere complessa, come spiegato dai medici, perché è complicato persino accorgersi dei sintomi. Tra questi, comunque, ci sono dolori a livello addominale, inappetenza, vomito, perdita di peso. Nonostante sia complicato accorgersi appunto dei sintomi, i medici consigliano, alle prime avvisaglie, di sottoporsi all’attenzione di un esperto che potrebbe diagnosticare la patologia e aumentare le percentuali di sopravvivenza.

Omicidio Marco Vannini 10 anni dopo: cos'è successo/ La ricostruzione e il processo alla famiglia Ciontoli

Proprio di recente si è molto parlato di tumore al pancreas in quanto malattia di Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo del 2025, poco dopo un anno dalla diagnosi. Eleonora aveva infatti ricevuto la diagnosi di tumore nell’ottobre del 2023, parlandone pubblicamente fin dai primi passi della malattia.

Tumore al pancreas, tasso di mortalità: tra i più alti tra le patologie oncologiche

Il tasso di mortalità per il tumore al pancreas è purtroppo molto alto. Come dimostrano i dati Airc, a un anno dalla diagnosi solamente il 34% degli uomini e il 37.4% delle donne sopravvive. Il numero di abbassa purtroppo drasticamente andando avanti con gli anni. A cinque anni dalla diagnosi, infatti, solamente l’11% degli uomini sopravvive e il 12% delle donne.

Paolo Ciavarro, chi è il figlio di Eleonora Giorgi: “La mia roccia”/ La carriera in tv

Nel caso di Eleonora Giorgi, che ha scoperto di essere affetta da tumore al pancreas nell’ottobre del 2023, parlando pubblicamente della sua malattia in televisione, cercando di dare un messaggio di speranza a chiunque ne fosse affetto, l’attrice è sopravvissuta poco più di un anno, nonostante un quadro di salute pregresso tendenzialmente buono, e un età neppure troppo avanzata. Al momento della diagnosi, Eleonora aveva 70 anni. La patologia, infatti, colpisce più che altro nella fascia di età che va tra i 50 e gli 80 anni e spesso, come abbiamo visto, risulta letale.

Paolo Bonolis chi è: "La separazione da Sonia Bruganelli un trauma"/ "Luca Laurenti è speciale per me"