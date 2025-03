TUMORE AL PANCREAS DI ELEONORA GIORGI: CAUSE, SINTOMI E POSSIBILI CURE

Tumore al pancreas, cos’è la malattia di Eleonora Giorgi e cosa sappiamo di questa forma molto aggressiva di cancro e che ha un tasso di mortalità elevatissimo? Quest’oggi, nel corso del secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”, si tornerà a ricordare l’attrice capitolina venuta a mancare lo scorso 3 marzo all’età di 71 anni, stroncata da un adenocarcinoma con cui ha lottato fino all’ultimo, sottoponendosi a cicli di chemio, radioterapia e pure cure sperimentali, tuttavia senza successo a causa della tendenza della patologia a diffondersi rapidamente e a generare delle metastasi in diversi organi del corpo umano. Scopriamo, in breve, dato che si tratta di una malattia molto complessa e di cui non si conosce ancora tutto circa le cause e una cura che sia realmente efficace, cos’è il tumore al pancreas che ha colpito Eleonora Giorgi.

Lamberto Giorgi, chi è il fratello di Eleonora Giorgi/ Conduttore tv romane e l'aneddoto sulla sorella

Definito come il ‘big killer’ tra le varie forme di cancro, per via della sua grande resistenza alla chemioterapia e alla tendenza ad avere delle recidive, il tumore al pancreas, o adenocarcinoma, di Eleonora Giorgi è una delle forme più comuni a carico della ghiandola più grande dell’organismo: colpisce i dotti adibiti al trasporto degli enzimi digestivi ed è una tipologia di cancro molto temuta dato che spesso si presenta senza sintomi o comunque non ha una sintomatologia specifica: il tumore al pancreas si collega a un malfunzionamento della ghiandola, alla comparsa dell’ittero o del diabete; altri segnali di allarme sono le colorazioni di urine e feci, rispettivamente molto scure o troppo chiare. Va ricordato che fare prevenzione è difficile dato che, come ricordano gli esperti, l’ecografia una volta all’anno non serve ma si dovrebbe ricorrere alla Tac.

Vittorio Cecchi Gori: “Fortunato ad avere due genitori eccezionali"/ “Le discussioni con papà Mario…”

ADENOCARCINOMA, ‘BIG KILLER’ DEI TUMORI: METASTASI, DIAGNOSI DIFFICILE E…

Il tumore al pancreas, oggi tra le forme di neoplasie in maggior aumento e anche in fasce d’età diverse tra di loro (la prevalenza è comunque nel range tra 40 e 55 anni e con una leggerissima incidenza maggiore tra le donne), è una patologia spesso silente, come abbiamo accennato sopra. Riguardo alle cause, a volte (10%) si riscontrano delle mutazioni genetiche ereditate da genitori con la crescita incontrollata di queste cellule ‘mutate’, ma non vi sono certezze riguardo un aspetto su cui la ricerca sta ancora lavorando: tra i fattori di rischio, oltre a diabete, fumo e obesità c’è la pancreatite cronica e alcune malattie ereditarie, tra cui la sindrome di Peutz Jeghers, quella di Lynch e la mutazione del gene Brca-2. Mai come per questa neoplasia, è decisiva la diagnosi, complicata dal problema della sintomatologia di cui sopra: spesso i segnali più evidenti si manifestano quando il tumore ha già cominciato a diffondersi (in 8 casi su 10).

Chi sono gli ex fidanzati di Elodie?/ Le storie con Lele Esposito e Marracash: "Ho un'ossessione per le..."

A rendere la lotta al tumore al pancreas ancora più complicato è il fatto che il pancreas si trova in una zona delicata e difficile da raggiungere, senza dimenticare che non può essere asportato chirurgicamente e ciò avviene solo quando la diagnosi viene fatta in fase ancora operabile. Da qui il tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi inferiore a quella del cancro al seno o alla prostata. Di conseguenza la terapia, stando alla scheda dedicata sul sito della Fondazione Veronesi, si basa soprattutto sulla somministrazione della chemioterapia e altre combinazioni di farmaci, senza dimenticare la radioterapia e le terapie palliative, spesso associate assieme. Michele Milella, oncologo che dirige l’Istituto del Pancreas e dell’Oncologia di Verona a cui la Giorgi si era rivolta, spiega al ‘Corriere del Veneto’: “Oggi abbiamo più armi, ma la sopravvivenza dipende dallo stadio (…) La malattia precoce è quando il tumore è confinato al pancreas o i linfonodi attorno e quindi è operabile. Non è operabile se troppo esteso a livello locale o ci sono già metastasi”.