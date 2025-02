Tumore al pancreas è la malattia di Eleonora Giorgi: si tratta di un cancro terribile che si origina nei dotti che trasportano gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas. Al momento le cause di questa malattia sono ancora sconosciute e generalmente non presenta sintomi evidenti nei primissimi mesi. Nel tempo, con il progredire e l’avanzamento della malattia, possono cominciare a farsi notare i primi sintomi della malattia tra cui ci sono: ingiallimento della pelle, dolore addominale e perdita di peso. Circa dieci mesi fa l’attrice di tantissimi film di successo, tra cui impossibile non menzionare “Borotalco” di Carlo Verdone, ha comunicato di essersi ammalata.

Una notizia choc che ha sconvolto i tantissimi fan dell’attrice che negli ultimi anni si era fatta conoscere ed apprezzare anche dal pubblico più giovane partecipando come concorrente del Grande Fratello Vip. La scoperta del tumore è stata un colpo al cuore, ma nonostante le mille difficoltà l’attrice non si è mai persa d’animo, anzi ha deciso di lottare con forza, coraggio e decisione.

Eleonora Giorgi e la battaglia contro il tumore al pancreas

Un lotta, quella contro il tumore al pancreas, che Eleonora Giorgi ha deciso di fare pubblicamente. L’attrice in diverse occasioni ha scelto il mezzo televisivo per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. Una volta individuato il tipo di cancro, la Giorgi si è sottoposta ad alcune sedute di chemioterapia per rimuovere il tumore principale. Nonostante le cure, il tumore si è allargato generando metastasi nel corpo dell’attrice.

La battaglia contro il tumore al pancreas è molto dura, ma la Giorgi non ha alcuna intenzione di arrendersi, anzi ha rivelato in diretta televisiva: “a Houston è stata trovata una chiave d’accesso per il 14% dei malati”. Una scoperta che potrebbe cambiare il destino di tantissime persone che si ritrovano a dover lottare con questa terribile malattia. Proprio la Giorgi con il suo sorriso a Silvia Toffanin ha confidato: “andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti”. Parole che lasciano il segno, che toccano il cuore e che fanno apprezzare la vita.

