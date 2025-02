TUMORE AL SENO DI SABRINA SALERNO, “MESI DI ANSIA E PAURA PERCHE’…”

Tumore al seno di Sabrina Salerno, cosa sappiamo della malattia della 56enne showgirl e del lungo percorso di cura che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi del 2024? Nuova puntata di “Verissimo” questo pomeriggio e, in un appuntamento come al solito ricco di ospiti di spicco e di storie emozionanti, è inevitabile che i riflettori del programma condotto come al solito da Silvia Toffanin saranno puntati soprattutto sulla cantante e attrice di origini liguri che, da nemmeno un mese, ha concluso in maniera positiva il ciclo di sedute di radioterapia per via della patologia diagnosticatale e di cui aveva parlato per la prima volta lo scorso settembre. Scopriamo qualcosa di più sul tumore al seno di Sabrina Salerno e di cosa le è successo.

L’annuncio choc del tumore al seno di Sabrina Salerno, come accennato, era arrivato a sorpresa qualche mese fa quando la cantante classe 1968 aveva anticipato il suo prossimo ingresso in sala operatoria per sottoporsi a un intervento di asportazione di un nodulo maligno. “Come ogni anno, a luglio avevo fatto la mammografia… Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire” aveva scritto la Salerno, invitando tutti i follower e la fan base a non sottovalutare la prevenzione precoce che, come è noto, in questi casi può davvero salvare la vita.

SALERNO, L’INTERVENTO ‘CONSERVATIVO’: “MA SE SERVISSE, ASPORTERO’…”

Da una bella intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ abbiamo poi scoperto alcuni dettagli circa il tumore al seno di Sabrina Salerno e di come ha vissuto quell’operazione chirurgica inaspettata: “L’intervento è andato bene, ma se serve asporterò il seno” aveva spiegato, accennando pure all’eventualità di una recidiva della patologia e alla mastectomia. “Ricordo che ero in barella e tremavo tutta, non riuscivo più a gestire l’ansia… Così ho chiesto subito di farmi l’anestesia”. Oggi quell’intervento è solo un ricordo anche se la diretta interessata ha ammesso di non aver mai pensato che potesse accaderle questo: “Tu pensi sempre che a te mai: anche se nella mia famiglia tutte le donne avevano avuto un tumore. Mia mamma, mia zia e mia nonna… Nessuna però al seno”.

Oggi, come rivelato da un post apparso all’inizio del 2025, il ciclo di radioterapia a cui si era sottoposta è terminato e dopo l’ultima seduta aveva scritto che “si chiude un cerchio (…) è stato un percorso tosto” specificando soprattutto a livello psicologico che fisico, e dicendosi anche orgogliosa del modo in cui l’aveva affrontato. Non va dimenticato che la showgirl aveva dovuto sottoporsi già al citato intervento di quadrectomia o quadrantectomia, ovvero un’operazione che consiste nella rimozione di una sola porzione di mammella affetta dalla neoplasia: nello specifico è un intervento di tipo ‘conservativo’ e che è a tutela del seno della donna. Come hanno spiegato diversi esperti e chirurghi del settore, intervistati a proposito del tumore al seno di Sabrina Salerno e della rimozione di quel nodulo, la quadrantectomia è un’incisione su di un’area limitata ed eseguita in presenza di un tumore allo stadio iniziale, quando le cellule maligne sono ancora concentrare in un sito relativamente delimitato.