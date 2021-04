Tumore al seno e talassemia, malattia Donatella Rettore/ “Ho rischiato di morire..”

Il tumore al seno è la malattia contro la quale ha dovuto combattere Donatella Rettore appesantita dal fatto che l’artista ha la talassemia e che per questo dovrebbe ricevere trasfusioni ogni sei mesi. Oggi l’artista sarà ospite a Verissimo in coppia con Marcella Bella per raccontare come la loro proverbiale rivalità si sia trasformata in qualcosa di diverso, una fratellanza, che le ha viste insieme anche nei momenti più difficili di quest’ultimo periodo in cui ha avuto a che fare non solo con il lockdown ma anche con un tumore al seno che l’ha costretta a subire un intervento e poi le relative cure. Proprio in un’intervista a Il Messaggero, la cantante ha rivelato: “Nel marzo scorso sono stata operata di un tumore al seno. E, mentre ero in ospedale, è scattato il lockdown. Nonostante il mio oncologo fosse disposto a portarmi a casa, mi vedevo ormai inchiodata in reparto per un mese. Poi sono stata a casa, mi sono curata, sono stata molto previdente. Io sono talassemica e non posso rischiare”.

Donatella Rettore ha combattuto con il tumore al seno e le complicazioni dovute dalla talassemia e proprio a Domenica In ha spiegato di aver subito due interventi per via della malattia ma che la situazione non è stata facile per via delle restrizioni e dei problemi legati al Coronavirus. Adesso la vita è cambiata così come la scala dei suoi valori e anche la sua alimentazione: “Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”. Cosa racconterà a Verissimo su questo terribile momento?

