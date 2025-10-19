Tumore al seno HER2+, due studi dimostrano che farmaco trastuzumab deruxtecan è più efficace e riduce le recidive. I risultati presentati al congresso ESMO

Gli anticorpi coniugati rappresentano una svolta nella battaglia contro il tumore al seno HER2+, più aggressivo, perché due studi – i cui risultati sono stati presentati al congresso ESMO di quest’anno – hanno confermato l’efficacia del farmaco trastuzumab deruxtecan.

Gli scienziati hanno riscontrato più possibilità di guarigione, meno recidive e una tollerabilità migliore. In particolare, i risultati sono molto promettenti non solo per la somministrazione del farmaco dopo l’intervento chirurgico, ma anche prima della chirurgia, quindi anche in fase iniziale.

Nel primo studio, chiamato DESTINY-Breast05, il farmaco è stato usato dopo la chirurgia in pazienti considerati ad alto rischio che il tumore tornasse e che erano stati sottoposti a una terapia prima dell’operazione, ma avevano ancora residui di malattia. Dal confronto con il farmaco trastuzumab emtansine (T-DM1), che è il migliore a disposizione in quella fase, è emerso che chi ha ricevuto trastuzumab deruxtecan ha avuto il 53% di rischio in meno di recidiva o di morte rispetto a chi ha ricevuto T-DM1.

Inoltre, a tre anni dall’inizio della terapia, oltre il 92% dei pazienti trattati con il nuovo farmaco era ancora vivo e senza segni di malattia, a differenza dell’84% nel gruppo di confronto. Per gli scienziati si tratta di un risultato così importante che il farmaco potrebbe diventare il nuovo standard di cura dopo la chirurgia per i pazienti HER2 positivi ad alto rischio.

IL SECONDO STUDIO SUL FARMACO CONTRO IL TUMORE AL SENO HER2+

L’altro studio, DESTINY-Breast11, ha valutato lo stesso farmaco prima dell’operazione, con l’obiettivo di ridurre o eliminare il tumore prima della chirurgia. Anche in questo caso i risultati sono molto incoraggianti, perché il 67% dei pazienti trattati con trastuzumab deruxtecan dopo altri farmaci non avevano più cellule tumorali rilevabili nel seno o nei linfonodi. Anche in questo caso il risultato dello studio è migliore rispetto a quello riscontrato con la terapia standard attuale, visto che ha ottenuto lo stesso risultato solo nel 56% dei casi.

Il risultato è importante, in quanto eliminare il tumore prima dell’intervento aumenta molto le probabilità di guarigione definitiva. Infatti, si tratta di tumori più aggressivi e con una probabilità maggiore di recidiva dopo le cure tradizionali. Questo nuovo farmaco, oltre a colpire direttamente le cellule tumorali, rilascia al loro interno un potente farmaco chemioterapico riducendo l’impatto sugli altri tessuti sani. Per questo è ritenuto da molti oncologi una terapia innovativa.

IL PARERE DEGLI ONCOLOGI

Secondo il professor Giampaolo Bianchini, oncologo del San Raffaele di Milano, le pazienti che presentano ancora cellule tumorali dopo aver ricevuto la terapia prima dell’intervento chirurgico sono considerate ad alto rischio, perché la malattia potrebbe tornare.

Per questo motivo, la fase di cura successiva alla chirurgia è molto importante: è una sorta di “seconda chance” per eliminare definitivamente ciò che resta della malattia. Bianchini sottolinea che i risultati dello studio DESTINY-Breast05 sono particolarmente rilevanti perché mostrano che trastuzumab deruxtecan riduce in modo significativo il rischio di recidiva rispetto alla terapia oggi utilizzata come standard. Per lui questo farmaco potrebbe realmente cambiare la pratica clinica e diventare una nuova opzione di riferimento per questo tipo di pazienti.

Anche Alessandra Fabi del Policlinico Gemelli di Roma mette in evidenza l’importanza di iniziare il prima possibile con le terapie più efficaci, soprattutto quando si tratta di un tumore aggressivo come quello HER2 positivo. Spiega che eliminare del tutto la malattia prima dell’intervento chirurgico è considerato un obiettivo fondamentale perché riduce il rischio che il tumore ritorni.

Tuttavia, con i trattamenti attuali, molte pazienti non riescono a ottenere questo risultato. Proprio per questo, Fabi considera molto incoraggianti i dati dello studio DESTINY-Breast11: grazie a trastuzumab deruxtecan, più di due pazienti su tre non avevano più cellule tumorali al momento dell’intervento. Un risultato così significativo, secondo lei, apre la strada a un possibile cambiamento nella cura pre-operatoria di queste pazienti.

Infine, il professor Giuseppe Curigliano, presidente eletto di ESMO, uno dei massimi esperti europei di oncologia, ricorda che trastuzumab deruxtecan ha già dimostrato di essere molto efficace nel trattamento del tumore al seno metastatico, cioè nella fase avanzata della malattia. Quello che emerge ora dai nuovi studi è che lo stesso farmaco funziona molto bene anche nelle fasi iniziali del tumore, quando l’obiettivo della cura è la guarigione definitiva.

Curigliano evidenzia che non si vedeva un progresso così rilevante da oltre dieci anni nel trattamento del tumore al seno HER2 positivo: per lui i dati ottenuti rappresentano un passo molto importante e indicano una prospettiva concreta di miglioramento della sopravvivenza delle pazienti.