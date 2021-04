Tumore al seno, malattia Donatella Rettore/ “Con la talassemia tutto più complicato”

Il tumore al seno è la malattia di Donatella Rettore. Oggi l’artista sarà ospite a Domenica In per la gioia dei fan e per festeggiare la sua lunga carriera ma avrà modo di parlare anche di questo suo anno complicato, un anno in cui ha avuto a che fare non solo con il lockdown come tutti ma anche con un tumore al seno che l’ha costretta a subire un intervento e poi le relative cure. I n un’intervista a Il Messaggero, Donatella Rettore ha raccontato dei suoi 50 anni di carriera ma anche il suo ultimo anno che ha etichettato come complicato e difficile: “Nel marzo scorso sono stata operata di un tumore al seno. E, mentre ero in ospedale, è scattato il lockdown. Nonostante il mio oncologo fosse disposto a portarmi a casa, mi vedevo ormai inchiodata in reparto per un mese. Poi sono stata a casa, mi sono curata, sono stata molto previdente. Io sono talassemica e non posso rischiare”.

Donatella Rettore tra tumore al seno alla talassemia

La situazione era complicata ma per fortuna la malattia di Donatella Rettore non ha avuto la meglio e dopo il suo tumore al seno l’artista ha cambiato modo di fare e di vivere. Proprio a Domenica In ha spiegato di aver subito due interventi per via del tumore e che per la sua talassemia dovrebbe ricevere trasfusioni ogni sei mesi ma con questa situazione non è certo così facile e così ha deciso di cambiare anche la sua alimentazione: “Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”.

