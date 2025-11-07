La radioterapia è inutile per le donne affette da tumore al seno già sottoposte a mastectomia e a basso rischio recidiva: lo dice un nuovo studio

È stato pubblicato un nuovo e importante studio sul tumore al seno, in cui si evidenzia che la radioterapia può essere evitata in determinati casi. Si tratta di un lavoro molto interessante, pubblicato sul New England Journal of Medicine, secondo cui le pazienti che soffrono di un tumore al seno in fase iniziale e che sono state già sottoposte a mastectomia, quindi l’intervento chirurgico per rimuovere il cancro e l’asportazione del seno, hanno un tasso di sopravvivenza di almeno dieci anni anche senza aver ricevuto la radioterapia.

Si tratta di uno studio che potrebbe rappresentare una svolta per le donne che sono operate dopo questo tipo di tumore, che non necessiteranno quindi più di sottoporsi a una terapia che – seppur meno invasiva rispetto alla chemio – resta comunque dannosa. Di fatto, per gli esperti, molte donne che oggi si sottopongono a questo trattamento potrebbero in realtà non averne bisogno.

La medicina attuale si basa sul fatto che molte pazienti con un tumore al seno in fase iniziale, operate e che prendono farmaci antitumorali, vengono appunto trattate con radioterapia della parete toracica, di modo da eliminare le cellule malate rimaste e ridurre al massimo una possibile recidiva. Peccato, però, che secondo questo studio la prassi si basi su sperimentazioni degli anni ’80, ormai considerate obsolete, in quanto lasciano molti dubbi sui loro benefici.

TUMORE AL SENO, IL NUOVO STUDIO: COME SI E’ SVOLTO SUPREMO

Qui interviene lo studio SUPREMO (Selective Use of Postoperative Radiotherapy after Mastectomy), condotto dall’Università di Edimburgo, che ha cercato di comprendere meglio l’impatto della radio sulle pazienti, analizzando nel dettaglio 1.607 donne che presentavano uno o tre linfonodi interessati, ma, nel contempo, senza linfonodi interessati ma che presentavano altre caratteristiche tumorali con possibilità di recidiva.

Tutte e 1.607 erano già state sottoposte a mastectomia, rimozione dei linfonodi dell’ascella e terapia antitumorale. Del gruppo, infine, 808 pazienti sono state assegnate in modo casuale alla radioterapia e la restante parte a nessuna radio, e il risultato è che non è emersa alcuna differenza nella sopravvivenza. Dopo dieci anni, infatti, l’81,4% di coloro che avevano ricevuto la radioterapia era ancora vivo, rispetto all’81,9% di coloro che non l’avevano ricevuta: di fatto, due percentuali identiche.

TUMORE AL SENO, IL NUOVO STUDIO: IL COMMENTO DEL PROF SIMPSON

Secondo gli esperti, è quindi necessario ripensare questo trattamento, tenendo conto del fatto che nel corso degli anni sono migliorati i farmaci e, nel contempo, è aumentato il tasso di sopravvivenza, ricordando che si tratta comunque di pazienti che hanno un rischio intermedio, mentre le pazienti con rischio più elevato di recidiva potrebbero ancora trarre beneficio dalla radio.

Prima di congedarci riportiamo il commento del professor John Simpson dell’NIHR, secondo cui i risultati ottenuti da questo studio sono semplicemente “fantastici”, spiegando che rappresenta una sorta di anello mancante in merito alle cure post tumore al seno, evitando così ai pazienti di sottoporsi a dei trattamenti che alla fine non sembrerebbero essere necessari, e grazie a ciò si potranno anche meglio utilizzare le risorse della sanità pubblica: davvero molto promettente.