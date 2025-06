Il tumore alle ovaie che ha colpito Bianca Balti è tra i 10 più diffusi tra le donne

Il tumore alle ovaie che ha colpito la top model Bianca Balti ha costretto la modella ad una lunga ed estenuante battaglia, cominciata in realtà ancor prima che si facesse vivo. Era la fine del 2022, quando Bianca decise di sottoporsi ad una mastectomia bilaterale per ridurre la percentuale di poter sviluppare tumori al seno e alle ovaie. La modella, all’epoca, aveva valutato di rimuovere in via preventiva anche le ovaie ma poi decise di non procedere. Due anni dopo, purtroppo, l’amara scoperta: tumore alle ovaie – o tumore ovarico – al terzo stadio.

Una scoperta gravissima che la showgirl ha affrontato con coraggio e determinazione, malgrado la paura e le incognite legate all’evolversi della malattia. In Italia il tumore alle ovaie colpisce circa seimila donne ogni anno secondo i dati riportati nel rapporto “I numeri del cancro in Italia 2023” curato dall’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM).

Bianca Balti, la malattia e i fattori di rischio

La malattia di Bianca Balti, dunque, è una delle prime dieci forme di tumore più diffuso tra le donne. La percentuale di sopravvivenza a cinque anni si attesta attorno attorno al 43 per cento. Molti casi, purtroppo, non hanno epiloghi positivi in quanto la malattia viene diagnosticata troppo tardi. Tra i fattori di rischio per questo tipo di tumore c’è senza dubbio l’età.

I dati ci dicono che la maggioranza dei casi è da identificare in donne tra i cinquanta e i sessantanove anni. Altri fattori di rischio sono il sovrappeso (obesità) o il non aver avuto figli. Per quanto concerne Bianca Balti, si tratta di un tumore al terzo stadio. La top model non si è mai data per vinta e continua a lottare, circondata dall’amore dei fan e, soprattutto, dei suoi famigliari.

