Tumore cani, scoperto vaccino rivoluzionario/ Veterinari: “Raddoppierà tasso di sopravvivenza”

Il tumore nei cani è una patologia molto diffusa e comune, soprattutto in età avanzata. Ad oggi le uniche cure sono rappresentate dalla chirurgia, se si interviene in tempo, e dalla chemioterapia, con tutte le conseguenze che ne derivano. Un team di ricercatori statunitensi ha però messo a punto e sperimentato con successo un vaccino che potrebbe rivoluzionare le terapie. Si tratta di un preparato sperimentale, di immunoterapia ad azione policlonale, alla quale cioè vengono aggiunti anticorpi monoclonali. Nei test è stato già somministrato a 300 cani che sono stati inclusi nel percorso di sperimentazione delle indagini preliminari.

E la maggior parte degli esemplari è ancora oggi in vita nonostante la diagnosi infausta e l’anzianità. I risultati infatti dimostrano che questa cura può arrivare a raddoppiare i tassi di sopravvivenza degli animali, che passa dal 35 al 60% in 12 mesi. Per questo molte associazioni di veterinari hanno già chiesto al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti una accelerazione nell’approvazione del prodotto e l’autorizzazione alla messa in commercio.

Successo per i test sul vaccino anti tumore dei cani, sarà presto autorizzato all’uso veterinario

Il nuovo vaccino anti tumore dei cani rappresenta una speranza per tutti coloro che attualmente stanno combattendo con la malattia del loro animale domestico. Il preparato è in sperimentazione da otto anni e potrebbe presto essere approvato visti i risultati, anche se al momento solo come terapia e non prevenzione. Ma è anche un traguardo utile a studiare nuove soluzioni per l’uomo. Come ricordano gli scienziati e i ricercatori universitari autori della scoperta infatti, il cancro degli esseri umani condivide alcune caratteristiche con quello dei cani.

Specialmente alcune come ad esempio i legami tra proteine nei tumori alla mammella e al colon retto. Il coordinatore dello studio di Yale, il professor Mark Mamula, immunologo, ha dichiarato in un comunicato stampa riportato da Fanpage.it: “È un programma che non è prezioso solo per me come amante dei cani. Testimoniare la felicità che le terapie di successo donano alle famiglie con cani è incredibilmente gratificante”.











